Nau Bernués prevé tasas estables y un dólar calmado para 2026

El economista Nau Bernués prevé un 2026 más estable en comparación al año anterior, con mercados financieros que exhiben menor volatilidad en tasas y en la cotización del dólar.

En una reciente entrevista con Canal E, Nau Bernués aseguró que el inicio de 2026 se presenta con un panorama económicamente más calmado. Según su análisis, tanto las tasas de interés como el dólar se comportan de manera más predecible, después de un 2025 marcado por fluctuaciones y constantes cambios normativos.

Menos Volatilidad en el Mercado

Bernués destacó que la situación actual es más favorecedora: “Parece que comenzamos el año con mayor tranquilidad. Las tasas están más ajustadas y el dólar se mueve dentro de bandas más definidas”. En particular, enfatizó la importancia de observar la caución bursátil como un indicador clave: “Actualmente no estamos en el 2% mensual, sino más cerca del 3% o 4%, dependiendo del momento del día”.

El economista también comentó sobre la divergencia que existe entre las tasas de los bancos: “Esta situación no es nueva y no debería sorprendernos. Con la desregulación de tasas mínimas, cada entidad bancaria establece su propia rentabilidad, priorizando márgenes internos en lugar de aumentar los rendimientos para los ahorristas”.

Instrumentos Financieros en la Licitación del Gobierno

En relación con la licitación anunciada por el Gobierno, Bernués explicó que incluirá instrumentos diseñados para diferentes perfiles de inversores. Entre ellos se destacan:

Lecaps a tasa fija

Boncaps con vencimiento en junio del próximo año

Títulos ajustados por CER, con opciones que se extienden hasta 2028

Instrumentos dollar linked, orientados a captar dólares del mercado

Según el economista, la estrategia del Gobierno busca absorber parte de la liquidez disponible en el mercado, logrando un equilibrio que permita una mayor estabilidad: “Es probable que se permita cierto aumento en la base monetaria para que las tasas se ajusten sin excesiva volatilidad”, señaló.

Aunque se implementen nuevos instrumentos, aclaró que esto no necesariamente se traducirá en mejores tasas para los plazos fijos, dado que el sistema bancario opera de manera distinta al mercado de cauciones.

Perspectivas para la Caución y el Índice Merval en 2026

Respecto a la relación entre la caución bursátil y el índice Merval, Bernués fue contundente: “No están tan correlacionados”. A pesar de que algunos inversores utilizan la caución para apalancarse y realizar compras en acciones, esta estrategia sigue siendo minoritaria y conlleva riesgos.

Recordó que durante 2025 la tasa de caución fluctuó significativamente, complicando su uso como indicador confiable. Este contexto se vio agravado con la eliminación de las letras de regulación anticipada (LEFIs) y la implementación de la conocida “tasa endógena”.

Para 2026, Bernués anticipa un entorno financiero más predecible. “Ojalá no nos enfrentemos a la volatilidad del año pasado. Todo indica que será un año más ordenado y con menos movimientos bruscos”, concluyó.