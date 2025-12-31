La Jugada Estratégica de los Winklevoss

El gigante cripto Cypherpunk Technologies, respaldado por los Winklevoss, revoluciona el mercado al adquirir el 1,8% del suministro de Zcash, reforzando su posición ante un futuro cada vez más regulado.

Cypherpunk Technologies, una empresa que opera en Nasdaq y cuenta con el respaldo de los renombrados Tyler y Cameron Winklevoss, ha hecho eco en el ámbito de las criptomonedas con su reciente adquisición.

La empresa ha realizado una inversión masiva de 29 millones de dólares en Zcash (ZEC), la criptografía destacada por su enfoque en la privacidad, aumentando su reserva total a 290.062 monedas.

Con esta maniobra, Cypherpunk ya controla aproximadamente el 1,8% del suministro circulante de Zcash y tiene como meta alcanzar el 5% del total en circulación.

La compra se realizó a un precio promedio de 514 dólares por unidad, aprovechando un momento de corrección en el mercado.

¿Por qué Zcash? La Nueva Era de la Privacidad

La estrategia de los fundadores de Gemini se vuelve clara. Al tiempo que Bitcoin se consolida como el «oro digital», Zcash se establece como un recurso esencial en un contexto de creciente vigilancia y regulaciones.

Suministro limitado: Al igual que Bitcoin, Zcash tiene un suministro máximo de 21 millones de monedas.

Valor social: Will McEvoy, director de inversiones de la firma, señaló que el mercado está «valorando nuevamente la importancia de la privacidad».

Complemento de BTC: Tyler Winklevoss califica a ZEC como una «cobertura de privacidad» fundamental para el ecosistema financiero futuro.

Desafíos en el Nasdaq: Aumento de Cripto vs. Caída Accionaria

La transformación de Cypherpunk, anteriormente conocida como Leap Therapeutics, ha tenido efectos mixtos:

En el mercado de acciones: Las acciones bajo el ticker CYPH han caído un 60% desde noviembre, actualmente cotizando cerca de 1,20 dólares.

En el ámbito cripto: A pesar de la volatilidad, ZEC ha visto un aumento del 820% en lo que va del año, validando la visión de inversión a largo plazo de la empresa.

Esta estrategia posiciona a Cypherpunk Technologies como la mayor entidad corporativa pública poseedora de Zcash, destacándose entre los fondos de minería. Mensaje claro para Wall Street: la anonimidad no es un simple nicho, sino un recurso estratégico que los grandes inversores están empezando a acumular.