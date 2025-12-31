Nochevieja 2026: Celebraciones en Argentina y el Mundo, ¡En Vivo!

El primer lugar del mundo en celebrar el nuevo año es Kiritimati, una impresionante isla de Kiribati. Este fenómeno de la línea internacional de cambio de fecha marca el inicio de 2026 para sus habitantes antes que para cualquier otra nación.

Cada 1° de enero, el mundo recibe el nuevo año de manera escalonada. Kiritimati, también conocida como Christmas Island, es la pionera en esta celebración debido a que se encuentra en el huso horario UTC+14. Esto la convierte en el primer territorio habitado en experimentar el cambio de año.

La Hora del Cambio: Argentina y Kiritimati

En Argentina, la llegada del Año Nuevo coincide con las 7 de la mañana del 31 de diciembre debido a la diferencia horaria de 17 horas con Kiritimati. Así, mientras los isleños levantan sus copas para brindar, aquí en Sudamérica aún faltan varias horas para celebrar el mismo momento.

Un Recorrido Global por el Año Nuevo

Tras la celebración en Kiritimati, el nuevo año avanza lentamente a través del océano Pacífico, recorriendo Asia, Europa y África, hasta llegar a América. Este fascinante trayecto de la festividad nos recuerda la diversidad y la conexión que compartimos a nivel global, a pesar de las diferencias horarias.