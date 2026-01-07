La Libertad Avanza Chaco desmiente ‘Junta de Reorganización’ y prepara acciones legales

En medio de un clima tenso, el partido La Libertad Avanza Chaco ha tomado una postura firme y ha decidido llevar a la justicia a quien ha difundido un documento falso que busca alterar la estructura interna del espacio político.

La dirigencia provincial de La Libertad Avanza Chaco ha informado que emprenderá acciones legales contra el responsable de un escrito que autoproclamó una supuesta “Junta de Reorganización”. Dicha comunicación, calificada de apócrifa, carece de cualquier validez institucional, según afirmaron.

La controvertida nota, firmada por José Luis Cabral Guerra, comenzó a circular en diversas plataformas digitales, con la intención de desestabilizar a la actual conducción. Desde el partido sostienen que el documento no tiene respaldo oficial y utiliza de manera indebida el nombre, logo y colores del partido, simulando tener autoridad.

La contundente respuesta del liderazgo del partido

En un comunicado emitido este martes, el presidente provincial Alfredo «Capi» Rodríguez desmintió la existencia de cualquier “Junta de Reorganización” o agrupación denominada “Recuperación y Reorganización Partidaria”. “No hay ninguna estructura de este tipo que haya sido conformada o autorizada”, afirmó.

Además, Rodríguez rechazó las acusaciones contenidas en el documento disidente, al que considera una maniobra llena de falacias que busca dañar la imagen institucional del partido. A raíz de esto, se anunció el inicio de acciones civiles y penales contra quienes sean responsables de la difusión del texto.

El pronunciamiento cuenta también con el respaldo del senador nacional Juan Cruz Godoy y de la diputada nacional Rosario Goitia, quienes han reiterado su compromiso con el proyecto liderado por el presidente Javier Milei.

Contexto de la disputa interna

Este conflicto surge tras semanas de creciente tensión dentro del partido. Un grupo de afiliados ha denunciado presuntas irregularidades administrativas y una falta de rendición de cuentas en el manejo del padrón electoral. Desde la dirección de Rodríguez, este movimiento es interpretado como parte de una operación política, asegurando que los planteamientos críticos ya están apelados y en trámite ante la Justicia Electoral.

La reciente restitución judicial de la vicepresidente del partido, Ileana Aguirre, junto con los enfrentamientos públicos anteriores, han generado un ambiente de confrontación que probablemente seguirá dirimiéndose en los tribunales.