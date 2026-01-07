Riot vende más de 2,200 BTC para impulsar centros de datos de IA

Las empresas mineras están cambiando de rumbo: lo que antes era solo minería de criptomonedas ahora se integra en el auge de la inteligencia artificial, adaptándose a nuevas demandas del mercado.

Riot Platforms ha dado un giro significativo en su estrategia financiera, optando por vender parte de sus reservas de Bitcoin para impulsar la expansión de centros de datos destinados a la inteligencia artificial.

Cerrando 2025, la compañía liquidó **1.818 BTC**, equivalentes a aproximadamente **u$s161,6 millones**, junto con otros **383 BTC** vendidos en noviembre por **u$s37 millones**. En total, estas transacciones alcanzan cerca de **u$s200 millones**.

Una Nueva Era: Inversiones en Inteligencia Artificial

Riot busca financiar la **expansión de su infraestructura en Texas**, transformando centros de datos que antes se dedicaban a la minería en potentes sistemas diseñados para el creciente sector de IA. Este cambio indica cómo las empresas cripto están diversificando sus operaciones ante la inestabilidad del mercado.

Los recientes movimientos han coincidido con una presión vendedora de los mineros, que, según análisis, han impactado en la baja del precio de Bitcoin hacia finales de 2025.

El Cambio de Paradigma: De Criptomonedas a Cómputo para IA

Riot, reconocida por ser uno de los principales tenedores de Bitcoin, está utilizando sus criptomonedas como un motor de liquidez para invertir en proyectos de tecnología avanzada.

La relación entre la minería de Bitcoin y el desarrollo de inteligencia artificial se está solidificando, donde los antiguos centros de minería están siendo adaptados para soportar cargas de trabajo intensivas en cómputo. Este fenómeno no solo es un movimiento estratégico para Riot, sino que refleja un cambio más amplio dentro de la industria, donde los mineros buscan fuentes de ingresos alternativas debido a la drástica reducción de recompensas y el aumento de los costos energéticos, aprovechando al máximo su infraestructura existente.