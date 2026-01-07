Operativo de Tránsito por la Celebración del Gauchito Gil en Corrientes

Cada 8 de enero, miles de fieles llegan al santuario del Gauchito Gil en Mercedes, Corrientes, para rendir homenaje a esta emblemática figura popular. Este año, el Gobierno provincial ha implementado un amplio operativo de tránsito para garantizar que la festividad se desarrolle sin incidentes.

Con la finalidad de asegurar el flujo ordenado de visitantes y prevenir accidentes, el operativo especial comenzará hasta la medianoche del 7 de enero. Se incluye en el Plan Integral de Seguridad Vial Verano 2025/2026, diseñado para asistir a la gran afluencia de peregrinos que se espera en esta significativa celebración.

Operativo de Tránsito y Seguridad

Para asegurar el orden público, se han movilizado 450 efectivos policiales de diferentes divisiones. Este personal colaborará estrechamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Defensa Civil y Salud Pública para mantener un ambiente seguro durante los festejos.

Interrupciones en el Tránsito

Las autoridades han establecido dos períodos de interrupción total del tránsito para facilitar las actividades tradicionales que acompañan a esta festividad. Se recomienda a los conductores que circulen por la región que opten por desvíos estratégicos si no tienen como destino el santuario, con el fin de evitar retrasos innecesarios.

Nueva Infraestructura para los Peregrinos

Este año, los asistentes disfrutarán de un renovado ambiente con la apertura de un nuevo santuario de 435 m², construido de hormigón y vidrio. Este moderno espacio incluye oratorios y un área de estacionamiento mejor planificada. Además, se han movido los puestos comerciales para despejar los accesos y facilitar la circulación dentro del predio.

Recomendaciones para los Visitantes

Se aconseja a todos los transportistas y viajeros que tomen precauciones adicionales, respetando la señalización del personal de seguridad. Es fundamental anticipar la salida, ya que se espera una saturación en las principales arterias de la región durante el día de la festividad.