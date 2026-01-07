Video: Civiles huyen de Aleppo mientras el ejército sirio avanza en zonas kurdas

Los ciudadanos de Aleppo enfrentan una situación crítica, abandonando sus hogares en Ashrafieh y Sheikh Maqsud en busca de seguridad, mientras los combates se intensifican.

Un Nuevo Estallido de Conflicto

Los enfrentamientos en Aleppo, que comenzaron el martes, representan una escalada severa de la violencia en la región. Las fuerzas gubernamentales y las Unidades de Protección Popular, lideradas por los kurdos, han cruzado acusaciones tras el intercambio de disparos en zonas residenciales.

Víctimas y Desplazamiento

Se han reportado al menos nueve muertes, incluidos civiles, reflejando la gravedad del conflicto. La situación humanitaria es alarmante, con un creciente número de personas que abandonan sus hogares, buscando refugio en áreas más seguras.

Estancamiento en las Negociaciones

A medida que los combates se intensifican, las negociaciones que intentaban integrar las fuerzas kurdas en el ejército nacional han fracasado. A pesar de las reuniones en Damasco, los funcionarios reconocen que el avance es mínimo, dejando a los civiles atrapados entre dos fuegos en una ciudad ya devastada por años de guerra.

Un Futuro Incierto

Con el diálogo en un punto muerto y la violencia en aumento, el futuro de los residentes de Aleppo se torna cada vez más incierto, convirtiendo cada día en un desafío para quienes luchan por sobrevivir en medio de la adversidad.