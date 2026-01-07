Mar del Plata: Tarifas de Estacionamiento en el Centro Verano 2026

Con el verano en pleno apogeo, los costos de estacionamiento se convierten en un tema crucial para quienes viajan en auto a Mar del Plata. Descubre las tarifas y alternativas que te ayudarán a moverte sin inconvenientes.

Costos de Estacionamiento en la Ciudad

Durante esta temporada, estacionar en el centro de Mar del Plata puede resultar caro. Los garages privados están cobrando tarifas desorbitadas, alcanzando hasta $25.000 por día y $4.000 por hora en los primeros días de enero. Esto ha llevado a muchos automovilistas a buscar alternativas más económicas.

Estacionamiento Medido: Un Ahorro Significativo

En respuesta a los altos precios de los garages, el sistema de estacionamiento medido ofrece una solución. Este sistema se encuentra disponible a un costo aproximado de $500 por hora, representando una opción más accesible para aquellos que desean evitar gastos excesivos.

Áreas Cubiertas por el Estacionamiento Medido

El estacionamiento medido abarca un sector delimitado por las calles Buenos Aires, España, 25 de Mayo y la avenida Colón. Durante la temporada, este sistema estará activo desde el 16 de diciembre hasta el 15 de marzo, de lunes a sábados, entre las 8 y las 23 horas. Fuera de este horario, el estacionamiento es libre, aunque la disponibilidad puede ser baja en momentos de alta demanda.

Las Decisiones de los Conductores

La decisión de optar por un garage cerrado o un espacio en la vía pública depende de diversos factores. Muchos prefieren la seguridad y comodidad que ofrece dejar su vehículo en un lugar techado, mientras que otros se inclinan por la opción más económica, a pesar de la presencia de cuidacoches informales en algunas áreas de la ciudad.

Impacto de la Temporada en el Estacionamiento

Con el incremento de la circulación vehicular, eventos masivos y una playa repleta, el estacionamiento se vuelve un aspecto clave en la planificación de los desplazamientos diarios. Conocer las tarifas y los horarios vigentes resulta fundamental para evitar sorpresas en este verano 2026.