Precios de nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion al 7 de enero de 2026

Incremento de Combustibles en Argentina: Nuevos Precios en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, los precios de la nafta y el gasoil sufren un incremento debido a la actualización de impuestos dispuesta por el Gobierno Nacional. Descubre los nuevos valores para cada tipo de combustible en estaciones de servicio de Buenos Aires y otras provincias.

Detalles del Aumento de Precios

La reciente medida, formalizada en el Decreto 929/2025, establece ajustes en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Estos impuestos se trasladan directamente a los precios en los surtidores, impactando a todos los consumidores.

Aumento de precios en todos los surtidores a inicios del 2026

Precios de Combustibles de YPF

Según el nuevo cuadro tarifario de YPF en Buenos Aires, los precios son:

Nafta Súper: $1.357 por litro

$1.357 por litro Infinia (Premium): $1.606 por litro

$1.606 por litro GNC: $550 por metro cúbico

$550 por metro cúbico Infinia Diesel: $1.538 por litro

$1.538 por litro Diesel 500: $1.328 por litro

Precios de Combustibles de Shell

En Shell, los nuevos precios son:

Nafta Súper: $1.699 por litro

$1.699 por litro V-Power Nafta: $1.977 por litro

$1.977 por litro GNC: $549,90 por metro cúbico

$549,90 por metro cúbico Evolux Diesel: $1.688 por litro

$1.688 por litro V-Power Diesel: $1.949 por litro

Precios de Combustibles de Axion Energy

En Axion Energy, los precios se establecen de la siguiente manera:

Axion Súper: $1.659 por litro

$1.659 por litro Quantium: $1.949 por litro

$1.949 por litro GNC: $629 por metro cúbico

$629 por metro cúbico Axion Diesel X10: $1.798 por litro

$1.798 por litro Quantium Diesel X10: $1.959 por litro

Aumento en los precios de combustible a partir del 1 de enero de 2026

Precios de Combustibles de Puma

En Puma, los nuevos precios son:

Nafta Súper: $1.638 por litro

$1.638 por litro Max Premium: $1.917 por litro

$1.917 por litro GNC: $497 por metro cúbico

$497 por metro cúbico Puma Diesel: $1.666 por litro

$1.666 por litro Ion Puma Diesel: $1.882 por litro

El aumento en los combustibles se enmarca en un contexto donde el Gobierno busca evitar un impacto drástico en la inflación. La medida promete revisar el impacto de los ajustes adicionales que se postergarán hasta febrero de 2026, buscando fomentar el crecimiento económico de manera sostenible.