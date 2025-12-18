«¡La magia de la Navidad! Canal dedica su programación a películas festivas sobre árboles, deseos y galletas de jengibre».

¡La Magia de la Navidad Llega a Lifetime con Estrenos Imperdibles!

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Lifetime se prepara para deslumbrar a sus espectadores con una impresionante variedad de películas que celebran el amor, la familia y las segundas oportunidades. Acompáñanos en este viaje lleno de historias que despertarán el mejor espíritu festivo.

Una Temporada Especial 24/7 Durante todo diciembre y hasta el 6 de enero, Lifetime se transforma en un santuario navideño, presentando una programación ininterrumpida que incluye más de 50 títulos exclusivos, todos diseñados para sumergirnos en la alegría de las fiestas.

Estrellas Brillantes en el Firmamento Navideño Este año, Teri Hatcher, recordada por su papel en «Amas de casa desesperadas», será una de las protagonistas destacadas. Las películas Navidad en el Chalet y Cómo enamorarse en Navidad son solo un par de ejemplos del contenido atractivo de la oferta.

Estrenos que No Te Puedes Perder Jueves 18 de diciembre – Días de Amor y Magia A las 22:00, llega Dulce amor para Navidad, una conmovedora historia de dos socios en una cadena de croissants que inesperadamente encuentran el amor en plena víspera navideña. Más tarde, a las 22:50, Un príncipe para la Navidad nos trae enredos románticos y sorpresas en un hotel de lujo. Viernes 19 de diciembre – Una Decoración Especial A las 20:20, Decora mi Navidad sigue la vida de una arquitecta que busca balancear su carrera, la maternidad y una nueva oportunidad amorosa en plena festividad. Fin de Semana de Estrenos El sábado 20 de diciembre, doble estreno a partir de las 20:20 con Viñedo navideño, donde una presentadora de streaming lidia con una elección entre su carrera y su familia, seguido a las 22:00 por Aviones, trenes y árboles de Navidad, una historia sobre el viaje y el amor inesperado.

Días Clave en la Programación Lunes 22 y Martes 23 de diciembre El lunes 22 a las 23:40, no te pierdas Un suéter para la Navidad, ambientada en una granja de alpacas. Luego, el martes 23 destaca con Última oportunidad en Navidad y el esperado Cómo enamorarse en Navidad, nuevamente con Hatcher, explorando redescubrimientos amorosos en épocas festivas. El Espéctaculo Culmina con Estilo El último fin de semana de diciembre promete sorpresas, comenzando el viernes 26 a las 18:40 con Navidad en el Chalet, donde una influencer redescubre el significado de la Navidad. El sábado 27 a las 19:15, Una Navidad en familia nos sumerge en una historia de reconciliación familiar.