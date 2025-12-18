Investigación Reveladora: ¿El Colapso de la Industria?

El cierre de empresas en Argentina evoluciona de ser una problemática aislada a convertirse en una crisis social que no podemos ignorar.

Diariamente recibimos la noticia de empresas que echan el cierre y dejan a miles sin trabajo. Ejemplos recientes incluyen a Whirlpool y las ollas Esen, que han reducido sus plantas y optado por importar productos en lugar de producir localmente. Las cifras son contundentes: en los últimos dos años, han cesado actividades 19.114 empresas, lo que ha resultado en la pérdida de 224.000 empleos formales, más del 50% de los cuales pertenecen al sector productivo.

¿El futuro de la industria en riesgo?

Desde siempre, se ha considerado a la industria como el motor de un país, esencial a proteger del daño de la competencia extranjera. Sin embargo, la situación actual es preocupante: un aumento de importaciones, una drástica caída en el consumo y un acceso al crédito que se torna cada vez más costoso. Esta combinación está causando estragos en el sector, que ha visto una caída del 10% en su actividad desde enero de 2023, sin visos de recuperación a los niveles prepandémicos.

La voz de los empresarios

Muchos empresarios prefieren mantener un perfil bajo en público para evitar confrontaciones con el Gobierno, a pesar de que en privado critican el modelo de gestión actual. Recientemente, Paolo Rocca, líder del influyente grupo Techint, levantó la voz en representación de sus pares y denunció la competencia desleal provocada por la avalancha de productos provenientes de China. Los industriales acusaron al Gobierno de minimizar el impacto de regulaciones restrictivas, una alta carga impositiva y deficiencias en infraestructura que incrementan lo que se conoce como el “costo argentino”. El futuro de este modelo de gestión sigue siendo incierto.

Amigos y aliados: el nuevo asesor de Milei

En otra línea, Richard Kaufmann ha sido identificado como el nuevo asesor espiritual de Javier Milei. Tras las elecciones, la conducta del presidente ha cambiado notablemente. Con un tono más calmado en sus apariciones públicas, el cambio se atribuye al trabajo de Kaufmann, quien es experto en el manejo del enojo y las emociones.

Los secretos de Pablo Toviggino

Pablo Toviggino, una figura clave en la AFA, ha captado la atención mediática por su ascendente poder. Desde su megamansión en Villa Rosa hasta su impresionante colección de vehículos de lujo, su perfil ha cambiado drásticamente en la opinión pública. Las conexiones estrechas con Claudio “Chiqui” Tapia, uno de los actores más influyentes del fútbol argentino, son parte de su intrigante historia personal.

Premios que reavivan la grieta

Por último, los recientes premios Martín Fierro del streaming han reavivado la polarización política entre Gelatina y Carajo, destacando cómo el entretenimiento puede influir y reflejar tensiones sociales en el país.