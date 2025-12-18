Impacto en el bolsillo: Construcción en Córdoba se encarece un 1,9% en noviembre

En noviembre de 2025, el costo de construir en Córdoba experimentó un incremento significativo, lo que plantea desafíos para aquellos que planean edificar en la provincia. Este crecimiento en el precio de la construcción afecta tanto a profesionales del sector como a particulares que buscan invertir en su hogar.

El Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC-Cba) reportó un aumento mensual del 1,9% y una variación interanual del 23,4%. Como resultado, el costo promedio de construir un metro cuadrado para una vivienda de tipo social se sitúa en $807.512,2. Este fenómeno evidencia la presión continua sobre los costos de materiales, mano de obra y otros insumos en la región.

Detalles del Índice del Costo de Construcción

El ICC-Cba refleja la variación en el costo de edificación de una vivienda tipo, que comprende 50,25 metros cuadrados, incluyendo cocina-comedor, dos dormitorios, baño, pisos de cerámica y techo de losa. Este índice considera precios finales, incluyendo IVA, honorarios profesionales y conexión a servicios básicos, pero excluye el valor del terreno y los gastos de infraestructura externa.

Factores Detrás del Aumento en los Costos

El aumento registrado en noviembre fue impulsado por varios factores:

Materiales en Alza

Los precios de los materiales de construcción se incrementaron en un 2,0%.

Aumento de la Mano de Obra

La mano de obra también reflejó un aumento similar, del 2,0%, lo que impacta directamente en los costos de cualquier proyecto.

Costos Adicionales

Otros costos asociados crecieron un 1,4%, complicando aún más la situación para los constructores y propietarios.

Considerando un incremento interanual del 23,4%, los costos de edificación en Córdoba continúan escalando, lo que obliga a particulares y profesionales a realizar ajustes presupuestarios y una planificación cuidadosa para evitar desequilibrios económicos.

Este índice, que se actualiza mensualmente, es una herramienta esencial para el sector, proporcionando información vital para tomar decisiones informadas en proyectos de construcción.