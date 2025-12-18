Expertos Recomiendan Quedarse en Casa si Tienes Síntomas de Gripe ante Posible Aumento de Casos

Con la llegada de las fiestas navideñas, los expertos advierten sobre el aumento de casos de gripe y Covid-19. Es fundamental que aquellos con síntomas se mantengan en casa para evitar contagios.

La Situación Actual de la Gripe en el Reino Unido

Aunque los niveles de gripe parecen estar estabilizándose, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) recalca que aún es demasiado pronto para afirmar si el pico ha pasado. Actualmente, se registran cerca de 3,140 hospitalizaciones diarias por gripe, un incremento del 18% en comparación con la semana anterior. Para ponerlo en perspectiva, el año pasado el promedio era de 2,629 hospitalizaciones, mientras que en 2023 esa cifra era de solo 648.

Incremento en Algunas Regiones

Si bien algunos sectores, como el noroeste de Inglaterra, han visto una disminución del 4% en los casos, otras regiones reportan un aumento alarmante en hospitalizaciones. Por ejemplo, en el este de Inglaterra, las cifras se dispararon un 39%, y un 40% en el suroeste, lo que refleja una tendencia preocupante en el control del virus.

Impacto en el Sistema de Salud

La presión sobre el NHS es considerable, especialmente en medio de la huelga de médicos residentes, que ya lleva dos días de cinco planeados. El director médico nacional de NHS Inglaterra, la profesora Meghana Pandit, subrayó que, aunque algunos datos son alentadores, la situación sigue siendo crítica.

Desafíos en Atención al Paciente

La capacidad de los hospitales es un punto de tensión, con 128 camas en cuidados críticos ocupadas por pacientes con gripe. Además, otros síntomas relacionados con virus estomacales también están aumentando, con un 21% más de hospitalizaciones por diarrea, vómitos y síntomas similares en comparación con la semana anterior.

Recomendaciones de Salud Pública

El Dr. Alex Allen de la UKHSA destacó la importancia de seguir tomando precauciones durante el periodo festivo. A pesar de que la gripe está comenzando a estabilizarse, el riesgo de un repunte en enero es real. Se recomienda a todos mantener buenas prácticas de higiene y vacunarse si son elegibles.

Mensaje del Secretario de Salud

Wes Streeting, Secretario de Salud, hizo un llamado a la población para que se vacune contra la gripe y tome medidas para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Resaltó la presión continua sobre el NHS y el compromiso del equipo de salud para garantizar la seguridad de los pacientes durante este período crítico.