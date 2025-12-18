Max Verstappen revela su nuevo número en la F1 tras ceder el 1 a Lando Norris

El piloto estrella de Red Bull Racing, Max Verstappen, ha confirmado su nuevo número para el próximo campeonato de Fórmula 1, marcando un cambio notable en su carrera tras la reciente pérdida de su título mundial.

En un reciente encuentro con el servicio de streaming Viaplay, Verstappen compartió su decisión de abandonar el número 1 en favor del número 3. El campeón holandés explicó que, aunque el 33 lo acompañó durante gran parte de su trayectoria, siempre tuvo una preferencia por el 3, un número que ha llegado a significar más para él.

Una elección cargada de significado

“No será el 33. Mi número favorito siempre ha sido el 3, salvo el 1. Ahora que tengo la oportunidad, optaré por el 3. Aunque el 33 tiene su razón de ser, un solo 3 tiene más valor para mí”, comentó Verstappen, quien también hizo una broma al respecto, indicando que el 3 representa “el doble de felicidad”.

Cambio de reglamento y nuevas oportunidades

El cambio de número no es solo un capricho del piloto, sino que también está ligado a un ajuste en las regulaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Después de no haber podido retener su título, Verstappen se encontró en una posición favorable para modificar su dorsal, ya que si hubiera seguido la normativa anterior, habría estado obligado a regresar al 33. La salida de Daniel Ricciardo también jugó un papel crucial, ya que el australiano dejó vacante el número 3.

Un guiño humorístico hacia su pareja

Verstappen, con su característico sentido del humor, no podía dejar de lado la oportunidad de bromear acerca de otros números. Mencionó la posibilidad de llevar el famoso número 69 en el futuro, algo que provocó miradas sorprendidas de su pareja, Kelly Piquet.

Preparativos para la nueva temporada

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza el fin de semana del 8 de marzo en el Gran Premio de Melbourne y se extenderá hasta el 6 de diciembre, cuando se celebrará el Gran Premio de Abu Dhabi. Verstappen lucirá su nuevo número en Australia, un acontecimiento que promete ser emocionante para los fanáticos y una nueva etapa prometedora en su carrera.