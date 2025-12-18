Visa permite pagos con USDC en Solana para actores clave

Cross River Bank y Lead Bank dan un paso adelante al convertirse en pioneros en el uso de USDC para liquidaciones con Visa, una innovación que promete expandirse a más instituciones en 2026.

Visa ha decidido permitir que bancos y procesadores de pagos en Estados Unidos realicen liquidaciones utilizando USDC, una stablecoin respaldada por el dólar, a través de la blockchain de Solana.

Este nuevo sistema permitirá a emisores y adquirentes saldar sus obligaciones de manera directa en USDC, eliminando la necesidad de recurrir a métodos tradicionales de compensación.

La esencia de esta integración radica en el proceso de liquidación, que es el momento en que los bancos y procesadores ajustan los fondos entre sí tras una compra efectuada con tarjeta.

¿Por Qué Elegir Solana?

Visa optó por la blockchain de Solana debido a su capacidad para procesar transacciones en cuestión de segundos y a costes reducidos, funcionando los siete días de la semana, incluidos fines de semana y feriados. Esto contrasta con los sistemas convencionales, que pueden demorar horas o incluso días.

Beneficios para Bancos y Fintechs

La nueva estrategia de liquidación tiene ventajas significativas:

Transacciones instantáneas gracias a la velocidad de Solana.

Ahorro en costos al evitar tarifas de intermediarios tradicionales.

Mayor seguridad y transparencia al operar sobre una blockchain descentralizada.

Interoperabilidad y Gestión de Liquidez

Visa ha señalado que este nuevo modelo de liquidación brindará interoperabilidad y una gestión de liquidez modernizada, ofreciendo el rendimiento necesario para integrar de manera segura las stablecoins en los pagos globales.

Alianza con Circle y el Proyecto Arc

El servicio arranca en una fase inicial con la colaboración de Cross River Bank y Lead Bank, con planes de expansión a más instituciones financieras para el año 2026.

El anuncio también benefició a Circle, la emisora de USDC, cuyas acciones tuvieron un repunte tras la novedad. Circle está promoviendo Arc, una red de pagos onchain destinada a facilitar el uso de stablecoins en grandes transacciones financieras.

Visa ha sido un aliado estratégico en la creación de Arc, que aún se encuentra en fase de prueba, pero aspira a ser una infraestructura robusta para soportar actividades institucionales a gran escala. Una vez plenamente operativa, Visa planea utilizar Arc para liquidaciones en USDC y gestionar un nodo validador dentro de su ecosistema.

Actualmente, el volumen mensual en liquidaciones de stablecoins alcanza los 3.500 millones de dólares anuales, reflejando un crecimiento constante desde que la compañía comenzó a explorar el uso de USDC en 2021.