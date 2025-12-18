Todo lo que necesitas saber: cortes de calles y transporte el 18 de diciembre

Gran Movilización de Gremios en Plaza de Mayo: ¡Los Trabajadores alzan la Voz!

Diversos sindicatos se preparan para una jornada de protestas en el corazón de Buenos Aires, abordando temas críticos para el futuro laboral.

Este jueves, desde las 13, una amplia representación de gremios saldrá a las calles de Buenos Aires para manifestarse frente a la Casa Rosada. Encabezados por la CGT, estarán presentes miembros de Sutna, Ademys y otros sindicatos en defensa de los derechos laborales.

Concentraciones en Diferentes Puntos de la Ciudad

La movilización comenzará con la CGT y sus aliados, quienes se reunirán en Plaza de Mayo. A la misma hora, el Movimiento Derecho al Futuro (NDF), liderado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se congregará en Avenida de Mayo y Tacuarí, acompañado de funcionarios e intendentes locales.

Uniéndose en la Lucha

La Federación Docentes de las Universidades (FEDUN) estará presente a las 13:30 en Avenida Belgrano y Piedras, mientras que la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) comenzará su acto a las 10:30 en Avenida Belgrano al 1800. Un punto destacado de la jornada será la convergencia en Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, donde distintas organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa) se darán cita a partir de las 12.

Otras Agrupaciones y sus Horarios de Concentración

El gremio de Obras Sanitarias, por su parte, se reunirá a las 12 en Defensa e Hipólito Yrigoyen. La UPCN y el gremio de Camioneros se reunirán en Diagonal Sur y Alsina a partir de las 12 y 12:30, respectivamente. Al mismo tiempo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocará a sus filas a las 13:30 en Julio A. Roca 738.

La jornada promete ser masiva y con múltiples voces solicitando cambios que impactan directamente en la vida de miles de trabajadores en todo el país.