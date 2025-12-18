Los Secretos de la Alta Sociedad: Las Mejores Adaptaciones de Agatha Christie

Con el estreno en enero de 2026 de Agatha Christie: Las siete esferas, Netflix vuelve a despertar el interés por las adaptaciones de la reconocida autora británica, ofreciendo al público un viaje a mundos de intriga y opulencia.

El legado de Agatha Christie en la pantalla

Agatha Christie, conocida como la “reina del crimen”, creó un universo lleno de misterios, asesinatos imposibles y personajes intrigantes que habitan en mansiones elegantes y barcos de lujo. Este estilo refinado ha sido llevado al cine en múltiples ocasiones, manteniendo su popularidad a través de las décadas.

Nueva era de adaptaciones cinematográficas

En la última serie de películas, Kenneth Branagh se ha consagrado como el director y protagonista, llevando a la pantalla a Hércules Poirot, el célebre detective creado por Christie. Estas adaptaciones destacan por su modernización y fidelidad a la esencia de las obras originales.

Películas de época que puedes ver en Argentina

A pesar de que existen múltiples adaptaciones de las novelas de Christie, solo un selecto grupo está disponible en las plataformas de streaming en Argentina. A continuación, exploraremos algunas de las más destacadas:

Asesinato en el Expreso de Oriente (2017)

Esta cinta, que marca el inicio de la trilogía moderna de Branagh, muestra a Poirot resolviendo un misterio en el legendario Orient Express. Durante el viaje, un empresario es asesinado y el detective debe investigar a los pasajeros en medio de un paisaje nevado.

Muerte en el Nilo (2022)

En esta adaptación, Poirot se encuentra en un lujoso barco en Egipto. Todo cambia cuando un asesinato empaña la luna de miel de una pareja, llevando al detective a desenmarañar una red de celos y ambición entre los pasajeros.

Cacería en Venecia (2023)

La entrega más reciente de la saga incorpora elementos del horror y lo sobrenatural. En la Venecia de posguerra, Poirot, ya retirado, se ve forzado a enfrentarse a un nuevo misterio tras asistir a una sesión de espiritismo que termina en asesinato.

¿Dónde disfrutar de estas películas en Argentina?

Las tres películas que forman parte de este renovado ciclo están disponibles en Disney+, donde los aficionados a Agatha Christie pueden sumergirse en tramas intrigantes y espectaculares escenarios de época.

Aunque hay muchas adaptaciones de los trabajos de Christie, como Casa Torcida y Agatha Christie: Poirot – Cinco Cerditos, la mayoría no se encuentran en las plataformas actuales. Los seguidores del misterio clásico encontrarán en estas películas una experiencia cinematográfica fascinante y rica en detalles.