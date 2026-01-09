La ministra Pettovello aclara que su viaje a Singapur fue costeado por fuentes privadas

El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, ofreció detalles sobre su reciente viaje a Singapur, desmintiendo especulaciones sobre el costo y la naturaleza de la visita.

Detalles del Viaje a Singapur

Tras un artículo publicado por este medio, desde el ministerio se aclaró que el viaje de Pettovello no tuvo costo alguno para el Estado argentino. Además, se señaló que las actividades de la ministra fueron más amplias de lo que se había informado originalmente, abarcando varias reuniones en lugar de las tres que se mencionaron.

Respuesta Oficial a las Críticas

En un comunicado, el ministerio manifestó: “Ni el traslado ni la estadía de la señora ministra generaron gastos para el Estado Nacional”. Además, se enfatizó que las actividades de la cartera se alinean con agendas de cooperación y fortalecimiento institucional, por lo que no se considera apropiado calificar su viaje como «exótico».

Un Viaje con Historia

No es la primera vez que la ministra realiza un viaje de este tipo. En mayo, Pettovello fue designada para representar a Argentina ante la Santa Sede durante la ceremonia de entronización del Papa León XIV. El presidente Javier Milei y el canciller Gerardo Werthein no pudieron asistir personalmente y confiaron en Pettovello para llevar el saludo protocolar de Argentina a la nueva autoridad de la Iglesia Católica.