La nueva vida de Tacho Riera y Thelma Fardin: un nuevo capítulo juntos

En una charla íntima con El Disparador (Delta 90.3), Tacho Riera revela cómo su vida ha cambiado junto a Telma Fardín, mientras trabajan en la construcción de su primer hogar en la costa.

Un Nuevo Capítulo en Chapadmalal

A sus 40 años, Tacho Riera está en plena búsqueda de tranquilidad y significado. Junto a su pareja, Telma Fardín, han tomado la decisión de construir su primera casa en Chapadmalal. Actualmente, viven en unas cabañas y esperan mudarse a su nuevo hogar para fines de enero.

Una Experiencia Compartida

Más que solo una inversión, la obra se ha convertido en un proyecto compartido. “Estamos armando la casa con paneles, lo que hace que sea muy sencillo, casi como un juego de Lego. Participamos activamente en todo el proceso”, comenta Riera con visible entusiasmo.

El Significado de Chapadmalal

Chapadmalal tiene un valor especial para la pareja, ya que fue el escenario de su primer viaje juntos. “Nos metimos al mar en pleno invierno, una locura, pero cuando uno está enamorado, no piensa en nada”, recuerda Tacho.

Coordinación en la Obra

Para evitar conflictos típicos en las obras, Tacho y Telma han optado por dividir responsabilidades en el diseño. “Yo me encargo del exterior y ella del interior. El exterior será negro, una idea mía, mientras que Telma tiene un gran buen gusto para el interior”, explica Riera.

Cambio de Estilo de Vida

El ritmo de vida de Tacho también ha cambiado. “Antes tenía un estilo nocturno, pero ahora disfruto de despertar temprano. Un cafecito en mano y un paseo por la playa son parte de mis nuevas rutinas”, asegura.

Construyendo Más Que un Hogar

La casa representa una metáfora de su transición a una nueva etapa de vida. “Estamos muy bien juntos y disfrutamos de lo que estamos construyendo, tanto física como emocionalmente”, concluye Riera sin apresuramientos, reflejando una profunda conexión con su presente y futuro.