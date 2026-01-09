¡Nueva York da la bienvenida al año con ofertas en hoteles y actividades invernales!

Del 20 de enero al 12 de febrero de 2026, Nueva York ofrece un festín de experiencias inigualables con descuentos irresistibles en gastronomía, cultura y hospedaje. ¡No te lo pierdas!

La temporada de reservas para el NYC Winter Outing 2026 ya está abierta, un evento anual que transforma la ciudad en un centro de actividades emocionantes. Durante este periodo, los visitantes podrán acceder a ofertas exclusivas en una variedad de experiencias distribuidas por todos los cinco distritos de la ciudad. Entre las promociones se incluyen: menús de precio fijo en casi 600 restaurantes gracias a la NYC Restaurant Week, entradas 2×1 para 26 espectáculos durante la NYC Broadway Week, y acceso 2×1 a cerca de 80 museos y atracciones como parte de la NYC Must-See Week. Además, la NYC Hotel Week ya está disponible, ofreciendo un 25% de descuento en más de 150 hoteles.





“El NYC Winter Outing se ha establecido como una tradición muy querida que impulsa la economía local y revitaliza nuestras comunidades durante la temporada baja”, explicó Julie Coker, presidenta y CEO de New York City Tourism + Conventions. “Es un momento perfecto para que los visitantes descubran la diversidad culinaria y cultural de Nueva York, además de disfrutar de una hospitalidad única en sus diversos hoteles”, añadió.

Promociones Imperdibles en Nueva York

NYC Restaurant Week

NYC Restaurant Week invitando a los comensales a disfrutar de almuerzos de dos pasos y cenas de tres pasos por precios fijos de U$S 30, 45 y 60 en cerca de 600 restaurantes. Los visitantes pueden encontrar el listado completo de participantes y realizar sus reservas en la página oficial, donde pueden filtrar por vecindario, tipo de cocina y más.

NYC Broadway Week

Los amantes del teatro no pueden perderse NYC Broadway Week, donde se ofrecen entradas 2×1 para aclamados espectáculos como «Hamilton», «Wicked» y «The Lion King». Una oferta que permite disfrutar de la mejor experiencia teatral de la ciudad, con facilidad para filtrar según género y accesibilidad.

NYC Must-See Week

La NYC Must-See Week ofrece acceso 2×1 a casi 80 de las atracciones más icónicas de la ciudad, desde el Empire State Building hasta el Metropolitan Opera. Esta es la oportunidad perfecta para explorar la oferta cultural y turística de Nueva York.

NYC Hotel Week

Por último, la NYC Hotel Week brinda a los viajeros un 25% de descuento en más de 150 hoteles, incluyendo alojamientos de prestigio como The Plaza Hotel y W New York – Union Square. Los descuentos son válidos hasta el 12 de febrero, lo que permite a los visitantes disfrutar de una estancia más a un precio accesible.