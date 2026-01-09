La UE Da Luz Verde al Acuerdo con Mercosur

El consenso entre los países de la Unión Europea marca un hito en las relaciones comerciales, reabriendo un inmenso mercado tras años de negociación. La presidenta de la Comisión Europea podrá firmar el acuerdo en Paraguay, que ahora espera ratificación del Parlamento Europeo.

Los 27 Estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde al acuerdo comercial con Mercosur, que se convierte en el mayor pacto de libre comercio de su historia tras más de 25 años de negociaciones. Con este respaldo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, podrá viajar a Paraguay para plasmar la firma del acuerdo, aunque aún deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo.

Este nuevo tratado es significativo, ya que permitirá el acceso a un mercado que comprende a más de 700 millones de consumidores, mientras que se eliminarán aranceles sobre más del 90% de los productos intercambiados entre los dos bloques.

Francia se opone: Emmanuel Macron ha rechazado el acuerdo, en medio de protestas agrícolas en París.

Un desbloqueo clave en Bruselas

La decisión fue adoptada durante una reunión de embajadores en Bruselas, superando las resistencias que habían mantenido atascado el proceso. Aunque no se obtuvo unanimidad, la mayoría de los países votó a favor, permitiendo avanzar en los trámites necesarios para el acuerdo, tal como informaron fuentes diplomáticas.

Principales apoyos y oposiciones

El respaldo al acuerdo fue determinante, a pesar de la oposición liderada por Francia debido a preocupaciones sobre el sector agrícola. Otros países como Irlanda, Polonia y Hungría también votaron en contra. Sin embargo, la postura de Italia, que había frenado el pacto en diciembre, cambió tras la inclusión de nuevas salvaguardas para proteger a sus agricultores.

Medidas de protección agrícola

Para abordar las inquietudes internas, Bruselas ha implementado mecanismos para proteger su sector agrícola. Según la Comisión Europea, se ha reservado el derecho de suspender beneficios comerciales en caso de un aumento significativo de las importaciones o una caída sostenida de los precios agrícolas en Europa.

Además, se aprobó un fondo de crisis agrícola de 6.300 millones de euros, con cláusulas que permiten suspender aranceles preferenciales si las importaciones afectan gravemente a los agricultores europeos.

Generando oportunidades en el comercio

Este tratado no solo abrirá un mercado de más de 700 millones de personas, sino que también eliminará aranceles en el 90% de los productos. Se estima que las empresas europeas ahorrarán anualmente alrededor de 4.000 millones de euros en aranceles, beneficiando especialmente a sectores como automóviles, maquinaria y bebidas.

El acuerdo promoverá los lazos comerciales con países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, miembros de Mercosur.

El contexto geopolítico del acuerdo

Bruselas defiende el pacto no solo por su valor económico, sino también por su importancia estratégica en un mundo marcado por el proteccionismo. La aceleración de este acuerdo se da en un momento donde la influencia de Estados Unidos en la región podría reforzarse, por lo que la UE busca consolidar su presencia en América Latina.

Próximos pasos hacia la implementación

Con el respaldo político recibido, el siguiente paso será la firma formal del acuerdo en Paraguay. Posteriormente, el texto será debatido y votado en el Parlamento Europeo. Si logra superar este proceso, el acuerdo se implementará de manera gradual, marcando un nuevo capítulo en las relaciones comerciales entre Europa y el Cono Sur.