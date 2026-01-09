Córdoba sufre inundaciones: récord de lluvia en múltiples localidades

Las intensas lluvias de este jueves y viernes sorprendieron a los cordobeses, dejando un escenario inusual con acumulaciones de hasta 170 milímetros en algunas localidades. Las autoridades piden precaución ante posibles inundaciones.

Las incesantes lluvias que comenzaron el 8 de enero y continuaron hasta la madrugada del 9 de enero ocasionaron un gran revuelo en Córdoba. Alrededor de 170 mm de agua cayeron en diversas regiones, impactando tanto a vecinos como a autoridades provinciales.

Impacto en Diversas Zonas de la Provincia

Las precipitaciones se concentraron principalmente en el centro, norte y oeste de la provincia. La ciudad de Córdoba reportó un acumulado de 92 mm. Las autoridades han intensificado la vigilancia en las cuencas y en zonas serranas, instando a la población a evitar caminos rurales y vados inundados.

Las Regiones Más Azotadas

Los registros de lluvia fueron significativos en varias áreas. En Tinoco y Rayo Cortado, las lluvias superaron los 105 mm. En el sur y oeste, localidades como Conlara, Colanchanga y Capilla de los Remedios vieron acumulaciones entre 84 y 88 mm.

Registros en las Sierras

Las sierras también fueron testigos de cifras notables: Altas Cumbres reportaron 114,6 mm, Cosquín 108,2 mm y La Cumbre 85 mm. En el norte y centro provincial, Agua de las Piedras lidera con 170 mm, seguido de El Durazno con 130 mm, y Villa del Totoral con 128,8 mm.

Afectaciones en la Ciudad Capital

En la ciudad de Córdoba, numerosos barrios se vieron afectados por el anegamiento de calles, mientras que las zonas más cercanas a los ríos experimentaron serias crecidas. Las autoridades locales continúan monitoreando la situación para asegurar la seguridad de los ciudadanos.