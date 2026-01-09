Impactante Video: Ataque aéreo ruso en Kyiv deja 4 muertos y 24 heridos

Las autoridades de la ciudad de Kyiv confirmaron que cuatro personas perdieron la vida debido a recientes explosiones que sacudieron la zona de Comfort Town. Entre las víctimas se encontraba un paramédico que realizaba su labor en el área de Darnytskyi. Además, al menos 24 individuos resultaron heridos, incluyendo a rescatistas y personal médico.

Impacto devastador en Comfort Town

Las explosiones causaron daños significativos en el complejo, afectando a quienes se encontraban en el interior de los edificios. Varias entradas fueron destruidas, las ventanas estallaron y algunos tramos de la fachada quedaron parcialmente desmoronados.

Operativos de rescate en marcha

Los equipos de emergencia trabajaron incansablemente durante la noche para retirar los escombros, sofocar incendios y llevar a cabo la evacuación de residentes. La situación se complicó debido a cortes en electricidad, agua y calefacción, lo que obligó a muchas familias a abandonar temporalmente sus hogares.

Evaluación y reparación de daños

Las inspecciones y trabajos de reparación continúan en la zona mientras los servicios municipales evalúan el alcance total de la destrucción causada por el ataque.