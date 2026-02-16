La Patagonia, la región más cara para hacer compras en enero de 2026

En enero de 2026, llenar la canasta de alimentos y bebidas para una familia tipo supuso un gasto sin precedentes en varias provincias argentinas, destacando la preocupante desigualdad en el acceso a bienes esenciales.

De acuerdo al último informe “Changuito Federal” de la consultora Analytica, llenar el changuito costó hasta $911.587 en Santa Cruz, mientras que en Chaco ascendió a $808.958. Esta medición, que utiliza precios de productos de marca en todo el país, vuelve a exponer las marcadas diferencias regionales en el acceso a alimentos y el impacto del gasto público sobre los ingresos familiares.

Brechas Regionales en el Costo de la Canasta

El análisis demuestra que llenar el changuito en Santa Cruz es notablemente más caro que en el norte argentino, revelando una diferencia de más de $100.000. Este contraste no solo refleja costos logísticos, sino también la relación crítica entre salarios y precios en distintas regiones.

Detalles del Relevamiento de Analytica

Esta evaluación se basa en una selección de productos de supermercado representativos del consumo medio de alimentos y bebidas, diseñada para simular una compra mensual típica para dos adultos y dos niños. Se emplearon las mismas marcas y Presentaciones en todas las provincias para asegurar comparabilidad.

Analytica enfatiza que la metodología prioriza productos de primera marca y hábitos de consumo básico, lo que la convierte en un termómetro fundamental del poder adquisitivo de la clase media en un contexto de creciente inflación alimentaria.

Patagonia: La Región con Mayores Precios

El informe subraya que la Patagonia presenta los costos más elevados. El precio de la canasta en enero de 2026 en las provincias patagónicas fue:

Santa Cruz: $911.587

Chubut: $903.640

Tierra del Fuego: $891.399

Río Negro: $887.034

Neuquén: $867.078

Por el contrario, las provincias con menores costos fueron:

Misiones: $798.252

La Rioja: $807.716

Chaco: $808.958

Esta disparidad de precios, con diferencias que superan los $113.000 entre las distintas provincias, señala que, aunque se compren los mismos productos, las realidades económicas de los hogares varían significativamente según la región.

Factores Detrás de los Altos Costos en la Patagonia

El estudio de Analytica sugiere que la Patagonia no solo tiene precios más altos en los supermercados, sino que también los salarios en esta región son más elevados en comparación con otras. Por ejemplo, Santa Cruz ocupa el segundo lugar en remuneraciones privadas, solo detrás de Neuquén. Esta combinación significa que, aunque los precios sean altos, el impacto en el ingreso familiar es relativamente menor que en otras jurisdicciones.

En la Patagonia, se estima que una familia tipo destina aproximadamente 15,7% de dos salarios privados registrados para cubrir la canasta básica de alimentos, mientras que en el NOA y NEA, este porcentaje asciende a 29,7%.

Variaciones en el Costo Mensual y Productos Más Afectados

El informe también analizó los cambios mensuales, destacando que Chubut y Entre Ríos lideraron las subas, con incrementos cercanos al 3%. Por otro lado, Catamarca reportó el menor aumento, con apenas 0,9%. Provincias como Misiones y San Juan incluso vieron reducciones en sus costos en comparación al mes anterior.

Entre los productos que más aumentaron se encuentran:

Aceite de girasol: incrementos de entre 3% y 5% según la provincia.

Hamburguesas: subidas de 4% a 7%.

Salchichas: variaciones de 2% a 4%.

Mientras tanto, el precio de la docena de huevos se mantuvo estable en la mayoría de las provincias, con una leve disminución del 1,3% en la Ciudad de Buenos Aires.