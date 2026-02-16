lunes, febrero 16, 2026
Musica

Ricky Martin regresa a Argentina: Todo sobre su próximo show

¡Ricky Martin Regresa a Argentina con un Espectáculo Imperdible!

El icónico Ricky Martin anunció su esperado regreso a Argentina, una noticia que ha electrizado a sus seguidores. Después de una exitosa serie de conciertos por el mundo, el puertorriqueño se presentará en diversas ciudades argentinas, prometiendo un show lleno de energía y nostalgia.

Un Show que Celebrará su Trayectoria

El artista ofrecerá una experiencia musical que fusiona su potente estilo pop con baladas románticas y ritmos latinos, recordando sus más grandes éxitos. Temas inolvidables como Livin’ la vida loca, Vuelve, María y La Mordidita formarán parte de un repertorio que celebra más de 30 años de carrera.

Detalles de la Gira

El tour comenzará en abril, bajo la producción de 6 Pasos, y contará con múltiples presentaciones a lo largo del país. El espectáculo destacará por su calidad escénica, con arreglos musicales exclusivos y un despliegue visual que favorecerá la conexión con el público. La banda en vivo y una innovadora ambientación prometen un espectáculo memorable.

Un Momento Brillante en su Carrera

El anuncio de su gira coincide con un gran significado personal/profesional para Ricky Martin, quien recientemente fue invitado por su compatriota Bad Bunny para participar del Super Bowl. En el evento, celebrado el 8 de febrero en California, el cantante se unió a la actuación, generando ovaciones con el tema Lo que le pasó a Hawaii.

Ambos artistas han sido aliados en la lucha por causas sociales en Puerto Rico, desafiando actitudes sexistas y homofóbicas en el pasado. Sus esfuerzos conjuntos jugaron un papel clave en la caída del ex gobernador Ricardo Roselló, en medio de denuncias de corrupción.

Emociones y Nuevos Proyectos

Tras su actuación en el Super Bowl, Ricky expresó su profundo agradecimiento hacia Bad Bunny, describiendo su éxito como una «victoria cultural y humana». Además, se ha revelado una colaboración emocionante con la cantante argentina Tini Stoessel, quien, aunque sorprendida por la consulta, dejó entrever que pronto se conocerán más detalles sobre este proyecto.

Un Regreso Esperado y Especial

Este nuevo arribo de Ricky Martin a Argentina promete reforzar su conexión particular con el público local. Su anterior visita estuvo marcada por presentaciones agotadas en lugares emblemáticos como el Movistar Arena y el estadio de Vélez. Con un espectáculo renovado y una gira internacional, su regreso será, sin duda, uno de los eventos musicales más destacados del año.

