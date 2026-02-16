Milei en acción: el video editado que sorprende en un acto

Javier Milei y su Impactante Carrera: El Video que Genera Debate

Un nuevo video del presidente Javier Milei ha capturado la atención en redes sociales, mostrándolo corriendo con fervor durante el acto conmemorativo del sable corvo de San Martín en San Lorenzo.

Este clip, editado por el cineasta cercano al mandatario, Santiago Oría, ha sido presentado como una pieza de celebración, levantando cuestionamientos sobre la imagen pública y la narrativa visual del presidente.

Una Edición que Busca Impactar

El video, que muestra a Milei enérgico y decidido, intenta transmitir una imagen de liderazgo y conexión con su público. Oría, encargándose de la edición, lo acompaña en su cuenta de X con la afirmación: “¿Todavía queda alguna duda que es el mejor?”. La mezcla de planos y ritmo en la edición busca crear una sensación épica.

La Realidad Detrás de la Edición

No obstante, las imágenes originales presentan una escena diferente. En ellas, Milei aparece con una carrera desorganizada y un atuendo menos cuidado, contradiciendo la narrativa heroica que se buscaba imponer. Esta divergencia ha generado un debate sobre la construcción de su imagen pública.

La Potencia de la Comunicación Audiovisual

La controversia ha resaltado la importancia del contenido audiovisual en la estrategia de comunicación del Gobierno. Oría no solo documenta actos, sino que también transforma la realidad para reforzar un relato que evoca heroísmo y emoción.

Milei y su Estrategia Digital

Desde el inicio de su mandato, Milei ha apostado por una presencia digital contundente, combinando momentos informales con una estética cuidada. En este contexto, la edición de videos se ha vuelto crucial para proyectar su imagen al público y conectar emocionalmente con los ciudadanos.