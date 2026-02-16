Tinder lanza IA para mejorar búsquedas y reducir la fatiga de deslizamiento

Tinder introduce «Chemistry», una herramienta de inteligencia artificial diseñada para revitalizar la experiencia de los usuarios en un panorama de citas en declive. Esta innovadora función está pensada para optimizar la conexión entre usuarios y eliminar la fatiga del deslizar.

¿Cómo Funciona «Chemistry»?

Esta funcionalidad permite a los usuarios contestar preguntas específicas y, con su consentimiento, analizar las fotos almacenadas en su dispositivo. Este proceso ayuda a la plataforma a identificar intereses y rasgos personales, facilitando la creación de un perfil más completo y preciso.

A diferencia del método habitual que presenta numerosas coincidencias, «Chemistry» selecciona una o dos alternativas cuidadosamente elegidas. El objetivo es simplificar la experiencia para aquellos usuarios que se sienten abrumados por la cantidad de opciones disponibles.

Fase de Pruebas y Expansión Potencial

Por el momento, «Chemistry» está en fase de prueba y únicamente disponible en Australia. Si los resultados cumplen las expectativas, esta característica podría extenderse a otros mercados, ofreciendo una nueva forma de conectar.

El Contexto del Mercado de Citas

El panorama actual de las plataformas de citas es desafiante, con una caída en el número de nuevos usuarios y en la participación activa. En este sentido, el uso de la inteligencia artificial representa una estrategia innovadora para redefinir la forma en que las personas buscan pareja en línea, además de combatir la tan mencionada «fatiga del deslizamiento».

Nuevas Funcionalidades en el Horizonte

Además de optimizar los emparejamientos, «Chemistry» podría abrir la puerta a futuras funciones, como:

Recomendaciones temáticas y filtros emocionales, lo que permitiría a los usuarios encontrar coincidencias más alineadas con sus valores.

Whitney Wolfe Herd: La Visionaria Detrás de Tinder

Whitney Wolfe Herd, cofundadora de Tinder y actual CEO de Bumble, ha sido una figura crucial en el desarrollo de estas populares plataformas de citas. Nacida en 1989 en Utah, Wolfe Herd ha transformado su visión de negocio en un modelo que prioriza la experiencia de las mujeres en el ámbito de las citas.

Su trayectoria la llevó a lanzar Bumble, una aplicación que empodera a las usuarias, destacando su enfoque en la seguridad y la igualdad en la interacción.

Wolfe Herd ha sido reconocida por su liderazgo en el sector tecnológico, siendo una de las empresarias más influyentes del momento.