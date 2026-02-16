Luis Caputo anuncia un 85% menos en cargas patronales para nuevos empleos

La reciente sanción del proyecto de reforma laboral en el Senado marca un antes y un después en la formalización del empleo en Argentina. Ahora, el texto aguarda su revisión en la Cámara de Diputados, donde podrían introducirse modificaciones antes de su implementación definitiva.

El nuevo marco legal busca reducir significativamente los costos de contratación, particularmente para aquellos que ingresan al mercado laboral. El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su asombro ante la falta de reconocimiento a esta medida que promete un recorte del 85% en las cargas patronales para nuevos empleos.

Menos Carga, Más Oportunidades

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) aparecerá como un salvavidas para la contratación formal, ofreciendo beneficios económicos sustanciales durante los primeros cuatro años de empleo. De acuerdo con el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la carga patronal se verá reducida del 27% actual al 15% durante este período, un cambio que podría facilitar el acceso al trabajo formal para muchos.

Impacto en el Costo Laboral

La reforma también promete disminuir la carga laboral total, que abarca tanto los salarios como las contribuciones. Cifras del Iaraf indican que, en términos del salario bruto, esta carga podría bajar del 44% al 32%, y respecto al costo laboral total, la incidencia de aportes y contribuciones se reduciría del 34,6% al 27,8%.

Comparativa Internacional

Este análisis también lleva a cabo una comparación internacional en la que Argentina se sitúa en la posición 25 de 39 países, con una cuña fiscal del 34,6%. A modo de referencia, Bélgica (52,6%) y Alemania (47,9%) figuran entre los países con mayor carga sobre un trabajador promedio, mientras que Nueva Zelanda (20,8%) y Chile (7,2%) tienen las más bajas.

Repercusiones de la Reforma

Con la implementación de la reforma, las grandes empresas verán un descenso en su cuña fiscal al 34,1%, mientras que las pymes caerían al 33,4%. Aquellos trabajadores beneficiados por el RIFL sentirán aún más el cambio, ya que su carga laboral total podría caer hasta el 27,8%, lo que los colocaría en un mejor escenario competitivo.

Expertos aseguran que este cambio en la legislación laboral podría ser crucial para dinamizar el mercado laboral argentino, facilitando la creación de nuevas oportunidades de trabajo formal y generando un ambiente propicio para la inversión.