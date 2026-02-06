La pobreza se reduce al 26,9% en el tercer trimestre de 2025, según Capital Humano

Un reciente informe sugiere que la pobreza en Argentina ha disminuido significativamente, con pronósticos que podrían cambiar la narrativa socioeconómica del país.

La pobreza en Argentina se estimó en 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, lo que implica una notable reducción de 11,4 puntos porcentuales en comparación con el 38,3% del mismo periodo en 2024. Además, el índice de indigencia también ha registrado una disminución, alcanzando un 6%, lo que representa una caída de 3,2 puntos porcentuales respecto al 9,2% del año anterior.

Estos datos provienen de una estimación realizada por el Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), utilizando microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, correspondientes a este tercer trimestre.

Tendencias de Reducción de la Pobreza

Este informe respalda una tendencia sostenida hacia la reducción de la pobreza en el país, especialmente después de un pico alarmante en el primer trimestre de 2024, cuando se alcanzó un alarmante 54,8%, una situación marcada por la inestabilidad macroeconómica y el aumento de la inflación.

Factores que Impulsan el Cambio

Desde el Gobierno, se atribuye esta mejorada situación a una combinación de políticas económicas que buscan desacelerar la inflación y estabilizar las variables macroeconómicas, junto con esfuerzos focalizados del Ministerio de Capital Humano. Esto incluye asistencia directa y acompañamiento a los grupos más vulnerables.

En su cuenta de X, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, declaró: «Nuestro enfoque en equilibrar la macroeconomía, detener la inflación y dirigir las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directa y transparente, continúa ayudando a reducir la pobreza en Argentina».

Próximas Métricas Oficiales

Es importante destacar que el INDEC publica las mediciones oficiales de la pobreza de forma semestral. El último dato, correspondiente al primer semestre de 2025, indicaba una tasa del 31,6%, y se espera que la próxima actualización oficial sea en marzo de 2026, con los resultados del segundo semestre.