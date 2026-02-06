Buenos Aires: El Complejo Teatral Revela su Programación 2026 con Enfoque en Coproducciones Internacionales

El Teatro San Martín se Renueva: Presentación de la Temporada 2026 en Buenos Aires

El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, reivindicó el valor de la cultura en la inauguración de la nueva temporada teatral, destacando su importancia frente a políticas nacionales de recortes en este sector.

Un Compromiso con la Cultura En un evento celebrado en la Sala Martín Coronado, Jorge Macri enfatizó: “Para nosotros la cultura no es un gasto», marcando una clara distinción con el enfoque del Gobierno nacional. Durante la presentación, la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, acompañada del director del Complejo Teatral de Buenos Aires, Carlos Ligaluppi, se mostró como parte de un equipo energético y comprometido, dispuesto a enfrentar los desafíos de la producción cultural actual.

Una Apertura Impactante La ceremonia comenzó con una actuación de jazz y una lectura de María Casares por Leonor Manso, lo que estableció un tono distintivo para el evento. Este año, el formato se asemejó a un espectáculo, involucrando a los artistas en la presentación de las propuestas que se desarrollarán en los próximos meses.

Propuestas Teatrales Variadas Este febrero, el Complejo incluye diversas reposiciones emblemáticas: La gaviota de Chéjov, Baco Polaco de Mauricio Kartún, y Los pilares de la sociedad de Ibsen. El Teatro Alvear acogerá este viernes al Ballet Contemporáneo, dirigido por Andrea Chinelis, que ofrecerá un vistazo a su legado con coreografías de Ana María Stekelman, quien fundó la compañía en 1977.

Colaboraciones Internacionales El director del Teatro del Canal de España, Ruperto Merino, participó en el evento, presentando una alianza destinada a expandir las coproducciones y diversificar la financiación del teatro público. Esta colaboración traerá producciones destacadas de la escena española y proyectos únicos de danza.

Estrenos y Novedades Entre los estrenos, se encuentra Manifiestum con Marilú Marini, quien también dirigirá una obra inédita de Silvina Ocampo. Otro regreso esperado es el de Daniel Veronese, que traería una adaptación de Mefisto, y variantes contemporáneas de obras clásicas como Un tranvía llamado deseo con Camila Sosa Villada en el papel protagónico.

Espacios para la Experimentación La búsqueda de nuevas voces también se reflejará en propuestas experimentales, que incluirán piezas específicas en locaciones singulares y un ciclo dedicado a diálogos teatrales entre Europa y Argentina, continuando el éxito del año anterior.