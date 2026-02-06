Críticas a la medida del Gobierno: ADEPA expresa su preocupación y aliados responden

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha levantado la voz ante la reciente creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno de Javier Milei, advirtiendo sobre los posibles peligros de esta iniciativa.

En un contexto donde las dinámicas de comunicación son cada vez más complejas, la oficina se presenta como un esfuerzo gubernamental para combatir la desinformación, generando el debate sobre sus verdaderas intenciones y funciones.

Preocupaciones de ADEPA

ADEPA ha manifestado su inquietud respecto a las funciones asignadas a esta nueva oficina, alertando que su uso inadecuado podría transformarse en un instrumento de «vigilancia, estigmatización o disciplinamiento» del periodismo.

Los Objetivos de la Oficina

Según el anuncio oficial, la Oficina de Respuesta Oficial buscará «combatir la desinformación brindando más información», similar a la cuenta @RapidResponse47 de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump. Este paralelismo ha atraído críticas y comparaciones sobre su posible efectividad y transparencia.

Argumentos a favor y en contra

ADEPA reconoce la legitimidad del derecho gubernamental a comunicar, destacando que es fundamental para el debate público. Sin embargo, la asociación advierte que el enfoque adoptado por el Gobierno podría fomentar una «dinámica acusatoria» que comprometa la pluralidad necesaria en el debate informativo.

La entidad también cuestiona la premisa de que “alguien miente”, sugiriendo que el papel del periodismo es contrastsar opiniones y representar diversas perspectivas. Esto apunta a la responsabilidad del periodista en la presentación de la información, defendiendo así la diversidad de voces en el debate público.

Alianzas y Desacuerdos

A pesar de que muchos funcionarios de La Libertad Avanza han mostrado apoyo a la nueva oficina, desde el PRO han surgido dudas. Legisladores como Laura Alonso han expresado que el Estado no debe intervenir en la “fabricación de la verdad” y que el debate público es esencial para la democracia.

Opiniones críticas del PRO

Alonso, en un mensaje en red social, enfatizó que la libertad de expresión es fundamental y que se debe permitir a los actores políticos “responder, desmentir y rendir cuentas” ante afirmaciones que puedan no ser precisas. A su vez, hizo hincapié en que utilizar recursos estatales para imponer una «verdad oficial» es inapropiado.

Por su parte, Jorge Macri, también del PRO, comentó sobre la perspectiva de apertura en el debate, señalando que “es parte del debate democrático” siempre que no se convierta en un mecanismo de persecución silenciosa de voces críticas.

El Pesado Carga de la Información en Redes Sociales

Finalmente, ADEPA destaca que no solo el periodismo debe ser el blanco de la nueva oficina, sino que también deberían abordarse las vastas “falsedades y manipulaciones” que circulan en redes sociales. Resaltan que el verdadero antídoto contra la desinformación es contar con un «ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes».

La respuesta de los ciudadanos al trabajo periodístico se convierte en un elemento crucial en este contexto, donde se espera que sean ellos quienes evalúen la confiabilidad de la información que consumen.