La presidenta del Parlamento búlgaro se niega a ser primera ministra interina

Raya Nazaryan ha rechazado asumir la dirección del gobierno provisional en Bulgaria tras una reunión con la presidenta Iliana Yotova. Este rechazo añade una nueva capa de incertidumbre en un clima político ya turbulento.

Durante su encuentro con la presidenta de Bulgaria, Iliana Yotova, Raya Nazaryan expresó su decisión de no convertirse en la primera ministra interina hasta que se convoquen las elecciones parlamentarias anticipadas, aunque aún no hay una fecha definida. Esta postura representa un nuevo contratiempo en el proceso de transición política del país.

El Contexto de la Negativa

Según el portal Sofia Globe, Nazaryan subrayó la necesidad de que la persona que asuma el cargo sea neutral, asegurando así la imparcialidad en la organización de las elecciones. Además, la política apuntó que la posible fecha del 29 de marzo para dichos comicios ha sido descartada, en parte debido a la falta de consenso entre las figuras clave del país.

Desafíos en la Elección del Primer Ministro Interino

La presidenta Yotova apoyó la idea de un liderazgo neutral y ahora es su responsabilidad nombrar a un primer ministro interino. La lista de candidatos se basa en enmiendas constitucionales aprobadas recientemente y abarca figuras como el gobernador del Banco Nacional y el Defensor del Pueblo.

Rechazos que Complican el Panorama

Varios potenciales candidatos han optado por declinar la oferta. Entre ellos se encuentran Dimitar Radev y Velislava Delcheva, cuyos rechazos complican aún más la formación del gabinete provisional y generan mayor incertidumbre sobre el futuro político del país.

Próximos Pasos en la Transición

El proceso ahora apunta a que la presidenta Yotova designe a un primer ministro interino, quien tendrá una semana para formar un nuevo gabinete. La fecha de las elecciones anticipadas se programará una vez que este gabinete esté constituido y deberán celebrarse dentro de un plazo máximo de dos meses.

Antecedentes de Inestabilidad

La crisis comenzó tras la renuncia del ex primer ministro Rosen Zheliazkov, impulsada por fuertes movilizaciones sociales. Con los partidos incapaces de llegar a un acuerdo para formar un nuevo gobierno, el expresidente Rumen Radev convocó elecciones parlamentarias, que serían las octavas en cuatro años, según Sofia Globe.

Un Futuro Incierto

Desde que Iliana Yotova asumió la presidencia, ha estado llevando a cabo consultas con posibles candidatos y líderes de partidos representados en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no hay un cronograma establecido para avanzar en el proceso de designación del nuevo gobierno interino. La continuidad de la incertidumbre sobre las fechas electorales deja abiertas múltiples preguntas sobre la dirección política de Bulgaria.