El Tribunal de Cuentas investiga la compra de drones en Córdoba por posibles actos de corrupción

La reciente objeción del Tribunal de Cuentas de Córdoba a una millonaria licitación del Ministerio de Seguridad para la compra de drones ha desatado una ola de controversias y acusaciones de corrupción.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba ha frenado una licitación del Ministerio de Seguridad que busca adquirir un Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (SVANT) por un total de 7.201.418 dólares. El organismo afirma que el proceso está plagado de irregularidades, como dirección favorecida, escasa competencia y precios inflacionados.

Reacciones del Tribunal: “No seremos silenciados”

El vocal del Tribunal, Beltrán Corvalán, subrayó la importancia de sus observaciones durante una conferencia de prensa en respuesta a intentos del Gobierno provincial por desacreditar al organismo. “Estamos tratando de señalar hechos de corrupción, y aunque eso incomoda, no nos dejarán amedrentar”, afirmó.

Un Proceso Licitatorio Cuestionado

El Tribunal reveló que la licitación incluye 29 ítems agrupados en una única compulsa, lo que restringe la participación a un solo proveedor. “Se requiere que una sola empresa venda drones, baterías, capacite y provea software, lo que imposibilita la competencia”, explicó Corvalán.

Irregularidades Detección por el Tribunal

Al revisar los antecedentes de las empresas oferentes, el Tribunal encontró que una de ellas se registró como proveedora de aeronaves solo un mes antes de la licitación y había estado ofreciendo servicios de fotografía previamente. La otra empresa involucrada, Huinoil S.A., tiene como actividad principal el apoyo a la extracción de petróleo y gas.

Precios Inflacionados: Una Presunta Estrategia

Corvalán también reveló que se detectaron precios excesivos en varios productos y servicios, incluyendo consultorías vinculadas a la venta de drones. “La compra de software de reconocimiento facial supera el millón de dólares, cuando existen alternativas locales mucho más económicas”, añadió.

Diferencias de Precios Impactantes

La presidenta del Tribunal, Fernanda Leiva, enfatizó las diferencias de precio con adquisiciones similares en otras partes del mundo, destacando que la policía de Washington adquirió drones por solo 164.000 dólares, mientras que la licitación provincial supera 500.000 dólares.

Un Discurso Político Controversial

El senador nacional Luis Juez se unió a las críticas, señalando el proceso como un “fraude” y una “caja negra” en torno al proyecto SVANT. En un comunicado, Juez acusó de opacidad absoluta y cuestionó la mezcla de diferentes rubros en la licitación, argumentando que se manipularon los requisitos para favorecer a un solo proveedor.

Demandas de Transparencia

Con un fuerte llamado a la rendición de cuentas, Juez exigió explicaciones sobre los elevados precios y subrayó que los recursos de la provincia no deben ser malgastados. “La Ley de Contrataciones está para ser respetada, no ignorada”, concluyó.

Así, la controversia en torno a la licitación de drones en Córdoba continúa generando repercusiones, poniendo en tela de juicio la transparencia y equidad en las contrataciones públicas.