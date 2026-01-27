Incertidumbre en el acuerdo Mercosur-UE: La política lo define todo

El reciente acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea ha vuelto a generar incertidumbre tras la decisión del Parlamento Europeo de solicitar una revisión legal. Santiago Ricca, director de Relaciones Internacionales de la Fundación Barbechando, ofrece su perspectiva sobre este acontecimiento.

Durante una entrevista con Canal E, Ricca analizó la reciente situación del acuerdo, señalando que la revisión es inesperada y podría afectar el avance de lo que había sido un proceso de negociación prolongado.

Contexto Político del Parlamento Europeo

Ricca indicó que las dudas surgen más por motivos políticos que técnicos. “La incertidumbre es válida, y aunque la parte comercial del acuerdo ya se encontraba cerrada, esta revisión parece surgir de intereses políticos más que de cuestiones legales”, explicó.

La Aprobación del Consejo Europeo

El Consejo Europeo había dado un paso clave al aprobar el componente comercial del acuerdo con el respaldo de una mayoría calificada, representando el 65% de la población europea. Esto supone un mandato de aceptación por parte de los ciudadanos europeos, al menos en términos comerciales.

Sin embargo, el Parlamento ha dado un giro inesperado al optar por la judicialización del acuerdo, argumentando que se han violado tratados fundamentales de la Unión Europea, algo que Ricca considera improbable dada la larga duración de las negociaciones.

Implicaciones de una Vigencia Provisional

Uno de los aspectos destacados es la posibilidad de que el acuerdo entre en vigencia de manera provisional, centrándose en el capítulo comercial. Ricca subrayó que si el Congreso argentino ratifica el tratado, su vigencia podría comenzar al día siguiente de publicarse en el boletín oficial, aunque esto estaría limitado a aspectos comerciales.

Ricca advirtió que la falta de claridad en torno a la judicialización genera incertidumbre sobre la aplicación provisional del acuerdo. “No está garantizado si esta vigencia provisional podría entrar en efecto, ya que requeriría un nuevo acuerdo que permita su implementación mientras se revisa el actual”, concluyó.