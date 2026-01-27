Mendoza recibe reconocimiento internacional por su tesoro natural

La Laguna Llancanelo, ubicada en Mendoza, se suma a la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, resaltando su papel crucial en la conservación de varias especies migratorias.

Una Designación Significativa

La Laguna Llancanelo ha sido reconocida como el Sitio #126 de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP). Este reconocimiento es un testimonio de su importancia para las aves migratorias, especialmente para el Playerito Unicolor (Calidris bairdii), conocido por su plumaje beige-bronceado y largas alas.

La Relevancia de la RHRAP

La RHRAP es la primera iniciativa hemisférica de reservas interconectadas que abarca humedales vitales para la conservación de aves en todo el continente americano. Con la reciente inclusión de Laguna Llancanelo, Argentina suma un total de 12 sitios a esta red, que incluye otras áreas destacadas como la Albufera de Mar Chiquita y la Bahía de Samborombón.

Ubicación y Características de la Reserva

Situada a 75 kilómetros de Malargüe, la Reserva Provincial Laguna Llancanelo se encuentra a 1.280 metros sobre el nivel del mar, en una región árida cercana a los Andes. Con una extensión de 88.000 hectáreas, esta reserva alberga una laguna endorreica de aguas salinas y una diversidad de ecosistemas, que incluyen bañados, ríos y salares.

Diversidad de Especies

La laguna es un refugio para una variada gama de especies avícolas. Entre las aves que pueden observarse se encuentran flamencos, cisnes de cuello negro, garzas y diversos tipos de patos. Desde 1980, esta área es reconocida como Reserva Natural de Fauna, y ha sido catalogada como Área Clave para la Biodiversidad y Sitio Ramsar desde 1995.

Importancia para la Conservación

“Esta designación es fundamental, ya que subraya el valor de Laguna Llancanelo como hábitat para las aves playeras migratorias que viajan desde Canadá hasta la Patagonia argentina”, comentó Heber Sosa, biólogo y experto asociado a la Fundación Humedales.

Impulso a la Conservación

La Fundación Humedales, en colaboración con Aves Argentinas y Manomet Conservation Sciences, ha estado trabajando en la conservación de la Laguna Llancanelo desde los años 90, realizando un seguimiento de las poblaciones y restaurando humedales. Uno de los hallazgos más destacados recientes fue el registro de 4.299 playeritos unicolor en los censos de 2023 y 2024, lo que representa más del 1% de su población global y califica al sitio como de Importancia Regional dentro de la RHRAP.