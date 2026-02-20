La Sagrada Família alcanza su altura máxima tras más de un siglo.

Con un majestuoso cruce blanco de 17 metros, la emblemática basílica de Barcelona ha llegado a un hito histórico. Esta obra maestra, diseñada por Antoni Gaudí, continúa deslumbrando al mundo.

Un Momento Esperado

«Hoy fue un día que esperábamos con ansias. Todo ha salido muy bien», expresó el arquitecto principal Jordi Fauli ante los medios de comunicación.

Detalles de la Torre de Jesús Cristo

La cruz, con sus cuatro brazos, destaca en el horizonte y puede ser vista desde diferentes puntos de la ciudad. Aún queda trabajo por hacer en el interior de la torre, que sigue en construcción y rodeada de grúas y andamios.

Sin embargo, se anticipa que todo esté listo para su inauguración en junio, un evento que coincidirá con el centenario de la muerte de Gaudí. La torre será bendecida el 10 de junio.

Expectativas de un Visitante Especial

Según rumores, se espera la llegada del Papa León XIV, aunque el Vaticano no ha confirmado oficialmente su visita a España.

Un Hito en la Arquitectura Mundial

La Torre de Jesús Cristo, ahora con 172.5 metros, es parte de las 18 torres que Gaudí soñó para la Sagrada Familia. Desde el inicio de la construcción en 1882, Gaudí nunca imaginó que el templo se finalizaría en su vida.

Retos en el Camino a la Finalización

La famosa iglesia ha enfrentado distintos obstáculos que han retrasado su culminación, desde la Guerra Civil Española hasta la pandemia de COVID-19. En octubre, la Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más alta del mundo al superar la aguja de la Catedral de Ulm en Alemania, que tardó más de 500 años en construirse.

Un Destino Turístico Inigualable

Cada año, millones de turistas visitan esta joya arquitectónica, con aproximadamente 4.8 millones de entradas vendidas en 2024. Los ingresos generados por las entradas son fundamentales para financiar la construcción, que se espera completar en los próximos diez años.