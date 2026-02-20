Familia de Valeria Schwab se suma como querellante y solicita nuevas acciones en el caso

La familia de Valeria Schwab ha formalizado su participación como querellante en la causa del femicidio ocurrido en Comodoro Rivadavia, buscando así impulsar la investigación para aclarar los hechos.

El abogado de la familia, Mauro Fonteñez, junto a Jessica Schwab, hermana de Valeria, realizó la presentación en la Fiscalía, donde solicitaron medidas adicionales para llevar adelante una investigación más exhaustiva. La respuesta del Ministerio Público Fiscal se espera para la próxima semana.

Nuevas Diligencias para Aclarar el Caso

Fonteñez explicó que el propósito de la familia es colaborar en el proceso penal y avanzar en las diligencias que ayuden a resolver interrogantes planteados por las pericias genéticas y médico-legales. Entre las solicitudes se incluyen estudios ampliados y el cotejo de muestras que no fueron revisadas anteriormente, además de la investigación de nuevas hipótesis.

La Posibilidad de Múltiples Involucrados

Desde la familia consideran que podría haber más de una persona implicada en el crimen. “Buscamos la verdad”, expresó Fonteñez, quien añadió que las medidas solicitadas se orientan a explotar todas las líneas de investigación. Se han recopilado nuevos testimonios que, según afirmó, respaldan la hipótesis planteada por la familia.

Clamor de Justicia en la Comunidad

Jessica Schwab hizo un llamado a la comunidad para que acompañen la lucha por justicia y enfatizó en la necesidad de que el caso avance. “Mi hermana ya no volverá, pero si los asesinos y violadores continúan sueltos, todos podemos ser víctimas”, declaró, instando a la población a participar en movilizaciones futuras y a difundir información sobre el caso.