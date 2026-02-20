ProShares lanza el primer ETF conforme a la Ley GENIUS en EE.UU.

El GENIUS Money Market ETF busca ofrecer una solución segura y transparente para emisores de stablecoins, integrando tecnología financiera y normativas actuales.

ProShares, un jugador clave en el mundo de las finanzas, ha marcado un nuevo rumbo en la regulación cripto con el lanzamiento de su último fondo en Nueva York. Este ETF, diseñado conforme a la Ley GENIUS, busca revolucionar la manera en que las stablecoins son respaldadas por activos líquidos.

El GENIUS Money Market ETF (IQMM) está diseñado específicamente para emisores de stablecoins que requieren respaldar sus tokens con activos líquidos y seguros. Este ETF invierte exclusivamente en bonos del Tesoro de Estados Unidos con vencimientos de hasta 93 días, lo que cumple con los estándares exigidos por la nueva regulación.

Impulsando la Seguridad y Transparencia en el Mercado

Con el mercado de stablecoins superando los u$s200.000 millones, y proyectando alcanzar los u$s300.000 millones en el futuro, el lanzamiento del IQMM representa un avance significativo en la unión de las finanzas tradicionales con el ecosistema cripto. ProShares ha señalado que el fondo está dirigido a empresas como Tether, Circle y Ripple, que buscan una manera segura de respaldar sus tokens.

Un Enfoque Innovador en la Gestión de Liquidez

Michael Sapir, CEO de ProShares, ha declarado que el nuevo fondo presenta un enfoque más conservador en la gestión de liquidez, optimizando la transparencia y eficiencia. “Los inversores están cada vez más interesados en vehículos que ofrecen seguridad y claridad”, comentó.

Estadísticas Reveladoras sobre el Uso de Stablecoins

Durante el último año, las stablecoins han manejado más de u$s35 billones en redes blockchain, aunque solo un pequeño porcentaje se traduce en pagos reales. Un informe de McKinsey y Artemis Analytics ha revelado que apenas u$s380.000 millones de estos flujos se destinaron a transacciones efectivas, como pagos a proveedores o remesas.

Este panorama pone de manifiesto la discrepancia entre transacciones de criptomonedas y su efectividad en el ámbito comercial. Las compañías están posicionando las stablecoins como alternativas más rápidas y económicas frente a las transferencias tradicionales, aunque aún existe un considerable camino por recorrer para integrar estos activos en la economía real.

El interés creciente en las stablecoins ha llevado a una competencia feroz en el sector con actores establecidos como Visa y Stripe tomando medidas hacia esta dirección. Sin embargo, el informe advierte que la mayoría de los volúmenes asociados a stablecoins provienen de transacciones internas y no de pagos finales, un factor clave para comprender su impacto real en la economía.