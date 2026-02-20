Villarruel y Milei: Desacuerdos sobre Comercio con EE.UU. y Economía

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, se pronunció enérgicamente sobre el histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que elimina aranceles impuestos por Donald Trump, generando un amplio debate sobre las políticas económicas del país.

Victoria Villarruel, la primera figura del Poder Ejecutivo en abordar la reciente noticia sobre el revés arancelario estadounidense, se manifiesta en contra de las repercusiones que esta decisión puede tener en la industria argentina. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, subrayó: «La anulación de estos aranceles representa un duro golpe a las políticas de producción nacional. Sin un enfoque real en la industria local, corremos el riesgo de volvernos dependientes de países como China».

Una Visión Nacionalista para la Argentina

Villarruel, quien forma parte de la fórmula presidencial de Javier Milei, se alinea con los ideales nacionalistas y critica la tendencia a conformarse con una economía orientada hacia los servicios. “Argentina tiene el potencial para convertirse en una potencia mundial. No podemos aceptar un destino que nos relegue al rol de consumidores”, destacó, en una clara oposición al enfoque globalista que considera perjudicial para el país.

Desafíos Económicos Actuales

Su declaración se produce en un contexto complicado, tal como lo evidencian los recientes despidos en la industria automotriz, con más de 900 trabajadores afectados tras el cierre de FATE y la suspensión de operaciones de Stellantis hasta marzo. Villarruel criticó la política económica del Gobierno, vinculando estos incidentes a la falta de un enfoque firme en la industria nacional.

Opinión sobre el Acuerdo Comercial

En su discurso, Villarruel también se distanció del acuerdo comercial recién oficializado entre Argentina y Estados Unidos, enfatizando la necesidad de una política que priorice los intereses argentinos. «Si no adoptamos una postura patriota, el futuro de nuestro país se encuentra en peligro», advirtió, y añadió que cualquier acción siempre debe tener como objetivo el bienestar de la nación.