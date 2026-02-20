Bad Bunny arrasa en los Premios Lo Nuestro

La edición 2026 de Premio Lo Nuestro dejó huella con un emotivo homenaje a la música latina y un fuerte mensaje de apoyo a la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

Una Gala de Reconocimientos y Emociones

Bad Bunny se consagró como el protagonista de la noche, llevándose seis estatuillas, incluyendo Artista del Año y Canción del Año por “DTMF”, así como Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”. La ceremonia fue una mezcla de estrenos, colaboraciones exclusivas y tributos a figuras legendarias de la música latina.

Carín León y Otros Ganadores Destacados

El cantante mexicano Carín León no se quedó atrás, obteniendo cinco premios, entre ellos la Colaboración del Año Crossover por “Lost in Translation” junto a Kacey Musgraves y Canción del Año Pop Rock con “Vivir sin aire”, junto a Maná.

Karol G y Maluma también brillaron, cada uno con tres premios. La artista colombiana fue reconocida como Artista Femenina del Año Urbano y recibió el galardón por Canción del Año con “Latina Foreva”, además de Colaboración del Año Urbano por “+57”.

Un Mensaje de Unidad desde el Escenario

La noche estuvo marcada por un profundo mensaje sobre la situación de los latinos en Estados Unidos. Romeo Santos, conocido como el Rey de la Bachata, alzó su voz: “No existe organización que le haga daño a mi comunidad que goce de mi respeto”.

Majo Aguilar, la artista mexicana más galardonada esa noche, dedicó sus premios “a las mujeres de la música mexicana y a los migrantes”. También se unió al clamor de Santos, mencionando que “el que no da respeto no merece respeto”.

Juanes, reconocido por su trayectoria, apareció en el escenario con una camiseta que decía “Se habla español”, reafirmando su apoyo a la comunidad latina.

Premios Especiales y Reconocimientos

Arcángel fue aclamado como Ícono Urbano, mientras que Los Bukis recibieron el premio Legado Musical. El productor Manolo Díaz fue homenajeado con el galardón Visionario, agradeciendo a quienes han impulsado su carrera en Europa.

Un Cierre Inolvidable

La gala comenzó con un espectacular show de Marc Anthony, quien estrenó “Como en el idilio” junto a Nathy Peluso. También se vivieron momentos de alta emoción con actuaciones de Cristian Castro y Kany García. La diversidad musical se reflejó en las colaboraciones entre diferentes generaciones y estilos.

Thalía presentó “Dancing Queen” junto a un colorido grupo de artistas, mientras que el cierre estuvo a cargo de Ryan Castro y Kapo con la debut de “La Villa” y una colaboración exclusiva con J Balvin.