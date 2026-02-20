Victoria Villarruel Critica la Apertura de Importaciones

La vicepresidenta Victoria Villarruel alzó la voz en redes sociales, cuestionando la política de importaciones del actual gobierno, enfatizando la necesidad de priorizar la producción nacional.

La Postura de Villarruel sobre las Importaciones

En un reciente mensaje en la red social X, Villarruel criticó la decisión de eliminar aranceles a las importaciones, señalando que esta medida, tomada por el gobierno libertario, afecta a la producción interna y el empleo en Argentina.

Referencia a la Corte Suprema de EE. UU.

La vicepresidenta subrayó que la anulación de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump representa un desafío para las políticas de producción en EE. UU., afirmando que «sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno».

Dependencia de Importaciones Chinas

Villarruel asserts that al abrir las importaciones, Argentina se vuelve dependiente de países como China, lo que contradice el modelo propuesto por Trump, que prioriza la industria local. «Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está Argentina», reiteró la vicepresidenta.

Advertencias sobre la Apertura de Importaciones

La funcionaria enfatizó que «la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China», advirtiendo sobre el riesgo de profundizar las crisis económicas y sociales en el país. «Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios», añadió.

Nacionalismo vs. Globalismo

Villarruel concluyó su mensaje planteando un dilema claro: «En definitiva, estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo».