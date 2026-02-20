Rescate de Pecarí en la Península de Andresito: Guardaparques de Misiones Actúan

El compromiso con la conservación de la biodiversidad se reafirma en Misiones con una exitosa operación de rescate de pecaríes, que marcó un hito en la protección animal.

Operativo de Rescate Coordinado

Guardaparques del Parque Provincial Horacio Foerster, bajo el marco del Ministerio de Ecología, fueron alertados sobre la tenencia ilegal de ejemplares de pecarí en la Península de Andresito. De inmediato, se activaron los protocolos necesarios para llevar a cabo el rescate.

El equipo de guardaparques, en colaboración con la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones y expertos del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Güirá Oga, llevó a cabo la operación el pasado miércoles, trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de los animales y el respeto por la normativa vigente.

La Entrega Voluntaria de los Animales

Al llegar al sitio donde se mantenían los pecaríes, el equipo mantuvo un diálogo constructivo con las personas en custodia de los ejemplares. Gracias a este acercamiento, se logró la entrega voluntaria de los animales, un paso crucial para su reintegración a un entorno más adecuado.

Los pecaríes fueron transportados a un centro especializado, donde serán evaluados tanto en su salud como en su comportamiento. Estas valoraciones permitirán determinar su futuro y posible reubicación, asegurando que se prioricen criterios técnicos y de bienestar animal.

Normativa sobre Fauna Silvestre

Desde el Ministerio, se reitera que la tenencia de fauna silvestre es una práctica prohibida, y se hace un llamado a la comunidad para respetar las normativas que protegen la rica biodiversidad de la región. Este tipo de operaciones son fundamentales para preservar el equilibrio ecológico y el bienestar de la fauna local.

Este operativo subraya la importancia del trabajo conjunto entre diversas instituciones para la conservación de especies en riesgo y la defensa del medio ambiente.