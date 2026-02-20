La Corte Suprema de EE.UU. elimina los principales aranceles de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una decisión clave que impacta la política comercial del presidente Donald Trump, limitando su capacidad para imponer aranceles globales. Este fallo marca un cambio significativo en el poder del Ejecutivo respecto al Legislativo en temas económicos.

La Corte Suprema y los Aranceles: Un Fallo Divisivo

En una votación contundente de seis a tres, la Corte Suprema desestimó la legalidad de los aranceles que Trump había impuesto, argumentando que el Ejecutivo había sobrepasado sus competencias al aplicar impuestos a decenas de países bajo una ley de emergencia nacional. La interpretación que hizo la Casa Blanca acerca de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) fue claramente cuestionada por los magistrados.

Un Revés en la Estrategia Comercial

El caso en cuestión se refiere a los aranceles decretados el 2 de abril de 2025, durante el mencionado «Día de la Liberación». Aunque el fallo no se aplica a impuestos específicos ya impuestos a ciertos países o productos, representa un desafío directo a la estrategia comercial de Trump, que buscaba elevar los aranceles al menos un 10% sobre las importaciones.

Este movimiento fue visto como una respuesta a las prácticas comerciales desleales de las economías más grandes, como las de México, Canadá y China, que fueron acusadas de contribuir a problemas como el tráfico de drogas. Sin embargo, el fallo de la Corte deja a gran parte de estos aranceles sin base legal.

Reacción de la Corte y Consecuencias Políticas

La decisión es significativa dado que se produjo en un contexto donde la Corte tiene una mayoría conservadora que tradicionalmente permitió a Trump expandir su autoridad ejecutiva. Según el presidente de la Corte, John Roberts, la decisión actuó como un control necesario frente al uso excesivo del poder presidencial en materia de política comercial.

Roberts enfatizó que es esencial contar con una «autorización clara del Congreso» antes de que el presidente pueda implementar políticas arancelarias de esta magnitud. La mayoría de los jueces, incluidos los tres de tendencia liberal y tres conservadores, respaldaron este argumento, mientras que hubo una disidencia entre tres magistrados conservadores.

El Futuro de la Política Arancelaria de Trump

A pesar de este revés, se vislumbra una era de incertidumbre. Aunque la decisión limita el uso de la ley de emergencia, Trump podría explorar otras vías legales para reimponer aranceles. Esto podría implicar la recomendación del Congreso o investigaciones del Departamento de Comercio, prolongando así el proceso.

En el ámbito comercial, muchos importadores ya se han adaptado a las condiciones actuales, reformulando sus cadenas de suministro para evitar los países más afectados por los aranceles. Por lo tanto, los efectos prácticos de la decisión de la Corte podrían ser menos evidentes para el comercio diario.

La pregunta permanece: ¿será que la caída en los aranceles traerá consigo el cambio deseado en el déficit comercial de Estados Unidos? Según los últimos reportes, aunque ha habido ligeras disminuciones en cifras generales, el déficit comercial en bienes ha continuado en aumento, lo que complica aún más la situación para Trump y su administración.