Torres: ‘Manantiales Behr tiene un gran potencial’

La reciente adjudicación del yacimiento Manantiales Behr a PECOM ha generado un fuerte debate. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pide garantías y claridad en el proceso.

Durante la apertura de sobres para la construcción de pluviales en Comodoro Rivadavia, Ignacio «Nacho» Torres se pronunció sobre la transición del área Manantiales Behr y expresó su preocupación ante las decisiones tomadas por YPF, la compañía estatal encargada de la adjudicación.

Críticas a la Falta de Transparencia

Torres no se contuvo al manifestar su descontento. En conversaciones personales con el presidente de YPF, hizo hincapié en la confusión generada durante el proceso, donde inicialmente se mencionó a otro adjudicatario. “Es un papelón haber generado tanta incertidumbre. Necesitamos claridad en estos asuntos”, afirmó.

Pese a la Crítica, Respalda a PECOM

A pesar de su malestar, el gobernador reconoció que PECOM Servicios Energía, la firma finalmente seleccionada, ofrece mayores garantías en comparación con el anterior candidato. “PECOM tiene una trayectoria que aporta confianza, en comparación con la otra empresa que no poseía antecedentes sólidos”, comentó Torres.

Próximos Pasos: Evaluación del Plan de Inversión

Torres adelantó que el enfoque del Gobierno provincial será estudiar el plan de inversión que PECOM presentará. “Vamos a trabajar junto a los trabajadores y los gremios para definir los pasos a seguir”, explicó el gobernador.

La Importancia de Manantiales Behr

El gobernador subrayó la relevancia estratégica del yacimiento dentro de la cuenca del Golfo San Jorge, refiriéndose a su “enorme potencial” productivo. “Manantiales Behr se distingue de otras áreas por su considerable proyección”, destacó.

Torres concluyó afirmando que, aunque valora la trayectoria de PECOM, la provincia exigirá certezas en cuanto a inversión y sostenimiento del empleo antes de avanzar con el acompañamiento definitivo de esta operación.