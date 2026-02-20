Trump pierde en la corte sobre aranceles globales: impacto en Bitcoin

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles impuestos por Donald Trump ha sacudido el panorama económico y financiero. ¿Cómo están reaccionando Bitcoin y el mundo de las criptomonedas ante este cambio?

En un fallo que marca un antes y un después, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales establecidos por Donald Trump. La corte determinó que estas medidas fueron impuestas sin el aval del Congreso, lo que representa un golpe a la política comercial del expresidente.

Con seis votos a favor y tres en contra, esta decisión establece límites claros al uso de facultades de emergencia en el ámbito del comercio internacional.

El presidente de la Corte, John Roberts, subrayó que el Ejecutivo no puede asumir poderes ilimitados sin una autorización específica del Legislativo.

«El presidente no puede imponer unilateralmente aranceles sin restricciones claras», afirmó Roberts en el documento del fallo.

Reacciones en Wall Street y el Mercado Cripto

La decisión tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros. Los índices bursátiles más importantes de EE. UU. experimentaron un alza, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 alcanzando máximos intradiarios tras el anuncio del fallo.

Por otro lado, el sector cripto mostró volatilidad, con Bitcoin experimentando movimientos bruscos y sin definir una tendencia clara al momento de esta publicación. El analista Iván Bolé comentó: «No veo efectos significativos».

Las políticas de Trump tienen cada vez más impacto directo en el precio de Bitcoin

El experto financiero Pedro Martínez señaló que «la eliminación de barreras comerciales tiende a reducir las presiones inflacionarias, un aspecto que la Reserva Federal de EE. UU. evalúa con atención».

«Un entorno con menos tensiones comerciales puede favorecer la liquidez global», añadió. En este contexto, Bitcoin podría convertirse en un activo atractivo frente al dólar.

El mercado cripto ahora considera la posibilidad de una debilidad en el dólar si el Gobierno de EE. UU. decide reembolsar los aranceles. Los expertos advierten que un fallo adverso para la política comercial puede favorecer a activos con correlación negativa con la moneda estadounidense.

En este escenario, Bitcoin y el oro pueden resultar más atractivos como refugios de valor en medio de un ajuste fiscal que implique la devolución de más de 175.000 millones de dólares en gravámenes.

El Alcance del Fallo y la Ley de Emergencia

La decisión se centra en los aranceles recíprocos, que afectan a más de cien países y se aplicaban bajo la ley de poderes económicos de emergencia internacional.

La Corte determinó que esta normativa no permite una política arancelaria global, ya que el texto legal no menciona impuestos ni gravámenes. Por tanto, su uso en este contexto excede lo previsto por el Congreso.

La administración Trump recurrió a esta legislación para justificar tarifas comerciales que variaban entre el 15% y el 50%, según el país o sector.

Sin embargo, el fallo no afecta a otros aranceles específicos, que incluyen tasas sobre acero, aluminio o vehículos, que se mantienen intactas.

La Posición de la Casa Blanca

El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, informó que la administración está explorando alternativas para reinstaurar los aranceles, evaluando al menos cinco mecanismos legales para continuar su política comercial.

Esta situación abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, creando incertidumbre en el comercio global y los mercados financieros.

La resolución redefine el alcance del poder presidencial en materia económica y plantea interrogantes sobre el futuro de la estrategia comercial de Estados Unidos en un contexto de creciente tensión internacional.