La SEC exonera y el token se dispara un 13%

La reciente decisión de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. de cerrar la investigación contra la Fundación Zcash ha desencadenado un significativo aumento en el valor de su token.

Alivio para Zcash: La SEC No Impondrá Sanciones

Tras más de dos años de exhaustivos análisis, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha decido cerrar la investigación contra la Fundación Zcash sin recomendar ninguna acción legal. Esta revisión comenzó el 31 de agosto de 2023, centrándose en aspectos cruciales como el modelo de financiamiento y la distribución de tokens.

Reacción del Mercado Tras la Noticia

La noticia del cierre de la investigación provocó un notable repunte del token ZEC, que se disparó un 13%, alcanzando precios cercanos a los u$s440. Este aumento estuvo acompañado por un incremento en el volumen de operaciones, generando interés en la comunidad de criptomonedas.

Un Cambio en la Estrategia de la SEC

El cierre del caso Zcash también indica un cambio en la dirección de la SEC bajo su nueva administración. En los últimos tiempos, el organismo ha moderado su enfoque hacia proyectos de criptomonedas, especialmente aquellos que priorizan la privacidad.

Zcash y su Posición en el Mercado

La decisión de la SEC representa un respiro y podría ser vista como un punto de inflexión en las relaciones entre Zcash y las autoridades. Zcash, conocida por su enfoque en la confidencialidad de transacciones, ha enfrentado tensiones históricas con reguladores debido a este rasgo distintivo.

Implicaciones para el Futuro de las Criptomonedas

La resolución a favor de Zcash puede sentar un precedente en un ambiente donde otros proyectos similares aún enfrentan cuestionamientos regulatorios. Los expertos sugieren que este desenlace podría facilitar un mayor reconocimiento institucional de las criptomonedas que valoran la privacidad.