Todo sobre el Festival de Doma y Folklore de Jesús María: Cambios en entradas, devoluciones y más

El famoso Festival de Doma y Folklore de Jesús María regresa con sorpresas y novedades que no te podés perder. Si sos un amante de la música, la cultura y la tradición argentina, este evento es para vos. ¡Descubre todos los detalles para disfrutar al máximo!

Novedades desde el Corazón de Córdoba

El destacado cronista de ‘Gossip’, Tincho GB, está en Jesús María y comparte información invaluable para quienes planean visitar el festival en los próximos días. Entre las novedades, se destaca el anuncio del 100% de reintegro en caso de suspensión debido a las inclemencias del tiempo, posibilidad que abre un abanico de opciones para quienes aún están indecisos.

Entradas y Opciones para los Asistentes

El valor de la entrada general ha sido establecido, asegurando que todos los interesados puedan disfrutar de este evento emblemático. Además, quienes opten por el «ticket conservadora» tendrán la ventaja de ingresar con comida y bebida, permitiendo que los asistentes se sientan más cómodos durante su experiencia festiva.

Un Evento que Celebra Nuestras Raíces

El Festival de Doma y Folklore no es solo un espectáculo de música y doma, sino una celebración de la rica cultura argentina. Con una variedad de artistas de primer nivel y actividades que rinden homenaje a nuestras tradiciones, es el lugar perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

Música y Tradición en Cada Rincón

Cada año, este festival se convierte en un punto de encuentro para los apasionados de la cultura gauchesca. Los asistentes pueden esperar shows impresionantes, danzas folklóricas y una atmósfera vibrante que solo Jesús María puede ofrecer. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento único, que promete dejar recuerdos inolvidables.