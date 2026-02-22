La alegría de un sueño cumplido se transformó en una escena desgarradora en Reta, donde un joven de 16 años perdió la vida tras sumergirse en aguas peligrosas durante su primer viaje al mar.

El pasado 15 de febrero, Jonás Emanuel Verdún Lizárraga llegó a Reta junto a sus tíos abuelos, emocionado por conocer el océano por primera vez. Sin embargo, su aventura se tornó trágica el jueves 19, cuando decidió despedirse del mar para disfrutar de su última tarde en la playa.

Un Día de Playa que Terminó en Tragedia

Antes de ingresar al agua, Jonás explicó a sus familiares: «Me voy a despedir del mar y vuelvo.» La frase, que reflejaba su alegría y expectativa por disfrutar del mes de vacaciones, se convirtió en un trágico adiós. Tras dejar sus pertenencias en unos tamariscos, el adolescente se metió al océano, donde las condiciones eran peligrosas, con olas de hasta dos metros tras una tormenta reciente.

Búsqueda Urgente y Hallazgo del Cuerpo

La desesperada búsqueda del chico comenzó cuando, cerca de las seis de la tarde, un pescador reportó que había visto a Jonás luchando contra las corrientes. A pesar de los esfuerzos de guardavidas y equipos de rescate, no lograron localizarlo de inmediato. Pasadas las 21 horas, el alerta se intensificó cuando su tío abuelo se acercó a la policía, conectando la desaparición del joven con el incidente del pescador.

Operativo de Búsqueda Multidimensional

Se activó entonces un protocolo para la búsqueda de menores extraviados, incluyendo la participación de guardavidas, buzos, bomberos y hasta drones, gracias a la solidaridad de los vecinos. La intervención rápida y coordinada fue fundamental, pero la angustiosa espera se prolongó.

Momentos Clave en la Búsqueda

El sábado por la mañana, los familiares reconocieron la ropa de Jonás entre los arbustos, lo que aumentó la desesperación y la urgencia del operativo. Más tarde, un pescador avistó el cuerpo del joven a dos mil metros de la costa, confirmando el trágico desenlace.

Consecuencias y Reacciones

La autopsia realizada reveló que Jonás había muerto ahogado. En estos momentos, los municipios de Tres Arroyos y Moreno trabajan para coordinar el regreso del cuerpo a su familia, que se encuentra devastada por la pérdida de su ser querido, un joven lleno de sueños y esperanzas.