La Reforma Laboral: De Proyecto Prometedor a Pérdida de Apoyo

Un cambio que prometía modernizar el trabajo en Argentina se ha convertido en un tema de intenso debate y rechazo social. A medida que avanza la discusión sobre la reforma laboral, la opinión pública se ha vuelto cada vez más crítica con respecto a la propuesta oficial.

La Opinión Pública se Vuelve en Contra

El respaldo inicial a la reforma laboral se ha debilitado drásticamente. En octubre, tras un triunfo electoral oficialista, el ambiente era relativamente positivo, pero desde diciembre, cuando se presentó el proyecto, las cifras han cambiado fuertemente. En febrero, durante el debate legislativo, alrededor del 32% de la población estaba a favor, mientras que un 52% se manifestaba en contra, dejando un saldo desfavorable de 20,2 puntos porcentuales, similar al apoyo electoral que recibió La Libertad Avanza en las elecciones de agosto de 2023.

Cifras que Hablan por Sí Mismas

La consultora Pulso Research también refleja un panorama complejo: un 35,1% de apoyo frente a un 44,6% de rechazo. Los votantes de Javier Milei son los más propensos a respaldar la reforma, con un 62,1% a favor, mientras que entre los partidarios de Sergio Massa, el descontento es estrepitoso: hasta un 81% está en contra.

Paradoja en el Congreso

A pesar de contar con los votos necesarios para avanzar en el Congreso, el Gobierno se enfrenta a un déficit narrativo que parece empeorar con el tiempo. Un reciente informe de la consultora Analogías señala que la cobertura mediática está más centrada en la disputa de poder que en la modernización laboral, reflejando un abrumador 39,2% de opiniones editoriales a favor de los sindicatos, frente a solo un 9% que apoya al gobierno.

Voces en Redes Sociales

La polarización también se evidencia en las redes sociales. Un análisis de Enter Comunicación muestra que, aunque la neutralidad dominó la conversación con un 52,7%, el clamor opositor fue contundente. Casi el 42% de quienes se manifestaron lo hicieron en contra de la reforma laboral y a favor del paro general. Las voces que apoyaron el proyecto fueron marginales, apenas alcanzando un 5,3%.

Costos Políticos del Debate

La reforma laboral ha dejado una huella profunda en la política argentina. Las mediciones recientes indican que, a pesar de la aprobación legislativa, el costo político para el oficialismo es notable, complicando la situación de un mes lleno de tensiones que comenzó con polémicas en el Indec.

*Norman Berra, analista de opinión pública y mercado

@berranorman