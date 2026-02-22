Gol de Manuel Lanzini a River Plate: La victoria de Vélez en video

¡Increíble Gol de Lanzini! El Primer Tanto de Vélez contra River Plate

Manuel Lanzini deslumbró con un gol extraordinario en el inicio del partido, marcando la ventaja de Vélez en un emocionante encuentro ante River Plate.

El Gol que Abrió el Marcador En un arranque vertiginoso, Lanzini sorprendió a todos al anotar a los cinco minutos del primer tiempo. Con un tiro rasante que impactó en el palo antes de entrar, el volante puso a Vélez al frente, generando una gran ovación en las tribunas.

Detalles del Partido Este emocionante encuentro, que tuvo lugar el 22 de febrero de 2026, dejó a los hinchas de Vélez celebrando desde el primer momento. Lanzini, reconocido por su gran técnica, volvió a demostrar su calidad en la cancha, asegurando que el equipo comenzara con el pie derecho.

La Reacción de los Aficionados El impacto del gol de Lanzini fue inmediato, desatando la euforia entre los fanáticos de Vélez. La pasión en el estadio era palpable, y cada jugada del volante generaba emoción entre los seguidores.